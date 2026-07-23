Petition in Argentinien fordert Wiederholung des WM-Finales 2026

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Petition in Argentinien fordert Wiederholung des WM-Finales 2026

Eine Online-Petition, die eine Wiederholung des WM-Finales 2026 fordert, gewinnt in Argentinien an Popularität. Laut El Mundo haben bereits über 61.500 Personen die Forderung unterstützt.

Der Initiator behauptet, dass Schiedsrichterentscheidungen die 0:1-Niederlage der argentinischen Nationalmannschaft gegen Spanien beeinflusst hätten. Es wurden jedoch keine stichhaltigen Beweise für diese Behauptung vorgelegt.

Wiederholung des Finales gefordert

Der Verfasser der Online-Petition fordert eine Überprüfung des Ergebnisses des WM-Finales 2026 und eine Neuansetzung der Begegnung.

Im Finale verlor Argentinien mit 0:1 gegen Spanien und verpasste den Titel. Dieses Ergebnis löste bei einigen argentinischen Fans heftige Proteste aus.

Die Petition stieß in kurzer Zeit auf großes Interesse und sammelte über 61.500 Unterschriften.

Schiedsrichterentscheidungen kritisiert

In der Petition wird betont, dass bestimmte Entscheidungen des slowenischen Schiedsrichters Slavko Vinčić das Ergebnis beeinflusst hätten.

Obwohl der Autor Fehler bei der Spielleitung behauptet, wurden weder Videoanalysen noch offizielle Expertenberichte oder andere glaubwürdige Beweise vorgelegt.

Daher wird die Forderung derzeit lediglich als eine auf Fan-Frustration basierende Initiative betrachtet.

Von über 61.000 Fans unterstützt

Berichten zufolge haben mehr als 61.500 Personen die Petition unterzeichnet. Diese Zahl zeigt, dass das Finalergebnis unter argentinischen Fans weiterhin hitzig diskutiert wird.

Während einige die Schiedsrichterleistung kritisieren, betonen andere, dass das Ergebnis im Fußball auf dem Platz entschieden wird und die Niederlage akzeptiert werden muss.

Wird die Petition das Ergebnis ändern?

Trotz der hohen Anzahl an Unterschriften hat die Online-Petition keine rechtliche Bindung für die FIFA. Eine Annullierung des Finalergebnisses oder eine Wiederholung erfordert offizielle Verfahren, schwerwiegende Regelverstöße und stichhaltige Beweise.

Bisher hat die FIFA keine Informationen über eine mögliche Wiederholung des Finales oder eine spezielle Untersuchung der Schiedsrichterleistung veröffentlicht.

Obwohl die Petition mit über 61.000 Unterschriften große öffentliche Aufmerksamkeit erregt hat, bleibt der WM-Titel 2026 für Spanien in der Praxis unverändert.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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