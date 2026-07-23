Istanbul Basaksehir spielt remis im Spiel mit Shomurodov und Fayzullayev

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Istanbul Basaksehir spielt remis im Spiel mit Shomurodov und Fayzullayev

In der zweiten Qualifikationsrunde der UEFA Conference League empfing Istanbul Basaksehir den finnischen Klub Inter Turku. Das Spiel in Istanbul endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Für den türkischen Klub kamen die Spieler der usbekischen Nationalmannschaft Eldor Shomurodov und Abbosbek Fayzullayev zum Einsatz. Die Entscheidung über das Weiterkommen fällt am 30. Juli in Finnland.

Gäste gingen zuerst in Führung

Das Spiel begann für Basaksehir mit einem unerwarteten Szenario. In der 16. Minute traf Jefta für die Gäste und brachte Inter Turku in Führung.

Obwohl der türkische Klub bis zur Pause den Ausgleich suchte, endete die erste Halbzeit mit einer knappen Führung für die Gäste.

Basaksehir erzielte den Ausgleich zu Beginn der zweiten Halbzeit. In der 54. Minute stellte Eren Bayram mit einem präzisen Schuss den Gleichstand her — 1:1.

In der verbleibenden Zeit hatten beide Teams Chancen auf den Siegtreffer, doch am Ergebnis änderte sich nichts mehr.

Shomurodov stand in der Startelf

Eldor Shomurodov begann das Spiel in der Startaufstellung von Basaksehir. Der usbekische Stürmer stand 69 Minuten auf dem Platz.

Danach wurde er durch da Costa ersetzt. Shomurodov konnte in diesem Spiel kein Tor oder Assist verbuchen.

Für den Kapitän der usbekischen Nationalmannschaft war dieses Spiel einer der ersten wichtigen Tests der neuen Saison in europäischen Wettbewerben.

Fayzullayev kam in der zweiten Halbzeit

Abbosbek Fayzullayev begann das Spiel auf der Bank. Er wurde in der 61. Minute für Brnic eingewechselt.

Somit spielten Shomurodov und Fayzullayev in der letzten halben Stunde gemeinsam für Basaksehir.

Nach der Einwechslung von Fayzullayev versuchten die Gastgeber, den Druck zu erhöhen. Die Türken konnten die gegnerische Abwehr jedoch kein zweites Mal durchbrechen.

Alles entscheidet sich in Finnland

Das Rückspiel zwischen den Teams findet am 30. Juli in Finnland statt.

Das 1:1 aus dem Hinspiel lässt für beide Seiten alle Chancen auf das Weiterkommen offen. Basaksehir kann auswärts gewinnen oder das Spiel je nach Ergebnis in die Verlängerung bringen.

Die Teilnahme von Shomurodov und Fayzullayev wird auch im Rückspiel für den türkischen Klub im Fokus stehen.

UECL-Qualifikation, zweite Runde

Istanbul Basaksehir — Inter Turku — 1:1

Tore: Jefta, 16 — 0:1; Eren Bayram, 54 — 1:1.

Aufstellung Istanbul Basaksehir: Sengezer, Sahiner, Bayram, Ba (Opoku, 61), Karbownik, Gunes, Kemen, Malli, Eldor Shomurodov (da Costa, 69), Brnic (Abbosbek Fayzullayev, 61), Yildirim (Selke, 69).

Istanbul BaşakşehirEldor ShomurodovAbbosbek FayzullayevInter Turku
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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