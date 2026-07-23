Samsung stellt offiziell die neue Generation der Galaxy Glasses Smart Glasses vor

Im Rahmen des Galaxy Unpacked-Events hat der südkoreanische Konzern Samsung detaillierte Informationen zu seinem lang erwarteten neuen Gerät veröffentlicht — den Galaxy Glasses Smart Glasses. Dieses Gadget erweitert das Ökosystem der Wearables des Unternehmens weiter und schafft Voraussetzungen für Nutzer, die Möglichkeiten der KI im Alltag maximal zu nutzen. Es wird erwartet, dass das Gerät nicht nur als technologische Innovation, sondern auch als modisches Accessoire die Aufmerksamkeit zukünftiger Nutzer auf sich ziehen wird. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Galaxy Glasses-Projekt wird in Zusammenarbeit zwischen Samsung, Google und den weltweit bekannten Brillenherstellern Gentle Monster und Warby Parker entwickelt. Laut dem Bericht von ixbt.com läuft das Gerät auf dem speziell von Google entwickelten Betriebssystem Android XR. Dies gewährleistet eine nahtlose Integration der Brille mit Android-Smartphones und Smartwatches mit Wear OS.

KI und funktionale Möglichkeiten

Das Hauptmerkmal des neuen Gadgets ist die integrierte Google Gemini KI. Samsung hat zudem seinen persönlichen Assistenten Bixby in das Gerät integriert. Mit den Galaxy Glasses können Nutzer Anrufe entgegennehmen, Musik hören und Aufnahmen aus der Ich-Perspektive machen. Wichtig ist, dass die Brille über kein herkömmliches Display verfügt; die gesamte Interaktion erfolgt über Sprachbefehle und Kameras.

Während der Präsentation demonstrierten Samsung-Experten die praktischen Möglichkeiten des Geräts. Die Brille kann beispielsweise Besprechungsnotizen analysieren, Schritt-für-Schritt-Anleitungen beim Kochen geben und das Bild des Nutzers bei Videoanrufen über Google Meet übertragen. Solche Funktionen machen das Gerät zu mehr als nur einem Spielzeug, sondern zu einem echten Helfer bei der Arbeit und im Haushalt.

Autonomie und Markteinführung

Laut Won-Joon Choi, Leiter der Mobilfunksparte von Samsung, bieten die Galaxy Glasses eine ununterbrochene Betriebszeit von bis zu 9 Stunden mit einer einzigen Ladung. Das spezielle Ladeetui des Geräts ermöglicht sieben weitere vollständige Aufladungen, was auf langen Reisen sehr nützlich ist. Diese Energieeffizienz macht die Brille zweifellos zu einem würdigen Konkurrenten für das Hauptkonkurrenzmodell auf dem Markt, die Meta Ray-Ban.

Diese Neuigkeit ist auch für Technikbegeisterte in Usbekistan von großer Bedeutung. Angesichts der führenden Position von Samsung-Produkten auf unserem Markt ist zu erwarten, dass die Galaxy Glasses nach dem Verkaufsstart auch bei lokalen Nutzern beliebt werden. Derzeit ist die offizielle Markteinführung des Geräts für den Herbst 2026 geplant. In dieser Zeit wird das Unternehmen daran arbeiten, die Software weiter zu verbessern und das Ökosystem zu erweitern.