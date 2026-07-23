Verbote im App Store und Google Play: Nachfrage nach russischen Diensten stark gestiegen

Die von großen westlichen Technologieplattformen verhängten Beschränkungen für russische IT-Produkte haben zu unerwarteten Ergebnissen geführt. Es ist ein mehrfacher Anstieg der Nachfrage nach dem Herunterladen von Anwendungen zu beobachten, die aus dem App Store und Google Play entfernt wurden. Diese Situation zeigt, dass Verbote auf dem digitalen Markt nicht immer die erwartete Wirkung erzielen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Daten der russischen Publikation "Kommersant" stieg die Anzahl der Suchanfragen nach dem Max-Messenger innerhalb der ersten drei Tage nach dessen Verschwinden von der Google Play-Plattform um das 1,8-fache. Analysen des Dienstes "Vordstat" zeigen, dass Nutzer aktiv nach alternativen Quellen mit Schlüsselwörtern wie "skachat Max" oder "Max herunterladen" gesucht haben.

Popularität nach den Verboten

Die Situation bei den Diensten des VK-Ökosystems ist ähnlich. Nachdem Apple eine Reihe beliebter Anwendungen aus seinem App Store entfernt hatte, ließ das Interesse an diesen Programmen nicht nach, sondern verstärkte sich im Gegenteil. Insbesondere stieg der Suchindex für das soziale Netzwerk "Vkontakte" um 46 Prozent, und das Interesse an der "Odnoklassniki"-App verdoppelte sich fast.

Experten glauben, dass der Hauptgrund für diesen starken Anstieg die Besorgnis der Nutzer ist. Sobald Anwendungen aus den offiziellen Stores entfernt werden, versuchen die Menschen, sie auf ihren Geräten zu installieren oder installierte Versionen zu bewahren. Dies erhöht künstlich den Wunsch nach Downloads in der allgemeinen Statistik.

Liste der entfernten Dienste

Zur Erinnerung: Der Max-Messenger wurde Anfang Juni dieses Jahres aus dem Google Play Store entfernt. Kurz darauf, am 25. Juni, führte Apple ebenfalls eine groß angelegte "Säuberung" auf seiner Plattform durch. Infolgedessen wurden die folgenden Dienste aus dem App Store entfernt:

Die sozialen Netzwerke VKontakte und Odnoklassniki;

Die Plattformen Dzen und VK Video;

Die Dienste VK Muzika und VK Znakomstva;

Der E-Mail-Dienst Mail.ru und seine Hilfsanwendungen.

Diese Prozesse sind auch für Nutzer in Usbekistan von Bedeutung, da es in unserem Land ein beträchtliches Publikum gibt, das VK- und Mail.ru-Dienste nutzt. Das Fehlen von Apps in den offiziellen Stores könnte lokale Nutzer dazu zwingen, nach APK-Dateien zu suchen oder auf alternative Dienste (wie Telegram oder Gmail) umzusteigen.

Derzeit empfehlen russische IT-Unternehmen ihren Nutzern, Anwendungen direkt von ihren Websites oder aus alternativen App-Stores wie RuStore herunterzuladen. Experten erinnern jedoch daran, dass bei der Installation von Software aus inoffiziellen Quellen Cybersicherheitsregeln beachtet werden müssen, da die Gefahr besteht, dass verschiedene Schadprogramme (Viren) auf die Geräte gelangen.