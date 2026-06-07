OpenAI arbeitet an einer neuen „Super-App“

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OpenAI arbeitet an einer neuen „Super-App“

OpenAI plant, in den kommenden Wochen eine aktualisierte Version von ChatGPT vorzustellen. Laut der Financial Times wird dieses Update zu einer echten „Super-App“, die Programmierwerkzeuge und KI-Agenten umfasst. Techcrunch.com berichtet .

Das Hauptziel des Unternehmens ist es, einen Vorteil gegenüber Wettbewerbern wie Anthropic zu erlangen, insbesondere durch die Stärkung seiner Position im Segment der Geschäftskunden. Zudem strebt OpenAI eine Steigerung der Rentabilität vor seinem Börsengang (IPO) an. Dies bedeutet, kostenlose Nutzer auf kostenpflichtige Produkte, insbesondere das Programmierwerkzeug Codex, zu lenken.

Ein hochrangiger Mitarbeiter von OpenAI kommentierte die Situation mit den Worten: „Chat ist tot.“ Laut Thibault Sottiaux, Leiter der Abteilung für Kernprodukte und Plattformen des Unternehmens, arbeitet das Team an einem persönlichen Assistenten, der bei allen Aspekten des persönlichen und beruflichen Lebens der Nutzer helfen kann.

Seit letztem Jahr kursieren Berichte über OpenAIs Ambitionen, eine „Super-App“ zu entwickeln. Im März schrieb das Wall Street Journal, dass diese Pläne eine große strategische Wende für das Unternehmen darstellten. Jetzt verzichtet die OpenAI-Führung auf „Nebenprojekte“ wie den Sora-Videogenerator, um sich ganz auf das Kernökosystem zu konzentrieren.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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