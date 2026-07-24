Murmeltier-Junges versucht seine streitenden Eltern zu trennen und sorgt für Begeisterung im Netz

Ein interessantes Video einer Murmeltierfamilie verbreitet sich derzeit in den sozialen Medien. Die Aufnahmen zeigen zwei erwachsene Murmeltiere, die sich streiten, während ihr Junges versucht, die beiden zu trennen.

Das kleine Murmeltier drängte sich zwischen sie, um den Streit zu beenden. Es lief mal zur einen, mal zur anderen Seite und versuchte, die erwachsenen Tiere voneinander wegzubewegen. Dieser Moment wurde zufällig von einer Kamera festgehalten.

Das Video erregte schnell die Aufmerksamkeit der Nutzer. In den Kommentaren reagierten viele gerührt auf das Verhalten des Jungtiers und hinterließen Kommentare wie „Tiere sind auch schlau“ und „Was für ein niedlicher Anblick“.

Der kurze Clip zeigt, dass Beziehungen zwischen Tieren an Situationen erinnern können, die auch Menschen kennen. Das Eingreifen des Murmeltier-Jungen in den Streit seiner Eltern wurde zum meistdiskutierten Teil des Videos.