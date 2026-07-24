„Unternehmer“ nach Diebstahl von RAM aus Hotel-Computern in China festgenommen

·42·Technologie
„Unternehmer“ nach Diebstahl von RAM aus Hotel-Computern in China festgenommen

Chinesische Strafverfolgungsbehörden haben die Aktivitäten einer kriminellen Gruppe gestoppt, die sich auf den Diebstahl von Komponenten aus Hochleistungsrechnern in Hotels spezialisiert hatte. Zwei Personen checkten als Gäste in Hotelzimmer ein, entnahmen heimlich RAM-Module aus den Systemeinheiten und verkauften diese auf dem Sekundärmarkt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die Ereignisse begannen im Mai dieses Jahres, nachdem einer der Verdächtigen in ein Hotelzimmer eingecheckt hatte, das mit speziellen Computern ausgestattet war. Er zerlegte die Hardware im Zimmer und stahl die RAM-Module. Später fand er einen Komplizen, um dieses „Geschäft“ auszuweiten.

Diebstahl-Schema und finanzieller Schaden

Wie die Publikation ixbt.com berichtet, gelang es dem Duo in der zweiten Maihälfte, innerhalb von nur 15 Tagen mehrere Hotels zu „besuchen“ und insgesamt 16 RAM-Module zu stehlen. Sie zielten hauptsächlich auf Hotels mit Gaming-Computern ab, da die RAM-Module solcher Geräte auf dem Markt hoch bewertet werden.

Die gestohlenen Komponenten wurden sofort auf dem Sekundärmarkt angeboten. Es wird berichtet, dass die „Unternehmer“ durch diese illegalen Aktivitäten insgesamt etwa 2.000 USD verdienten. Ihre Pläne hielten jedoch nicht lange an.

Nachdem die RAM-Module, die zu den wichtigsten Teilen der Computer gehören, gestohlen wurden, ließen sich die Geräte natürlich nicht mehr starten. Hotelverwalter bemerkten beim Überprüfen technischer Störungen, dass die Systemeinheiten leer waren, und kontaktierten sofort die Polizei.

Aufdeckung des Verbrechens

Infolge der operativen Ermittlungen gelang es der Polizei, die Personen namens Li und Chen festzunehmen. Gegen sie wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Dieser Vorfall unterstreicht erneut die Notwendigkeit für Hotelbesitzer, ihre Technik zu schützen, insbesondere durch die Sicherung der Systemeinheiten mit speziellen Schlössern oder Plomben.

Auch in Usbekistan nimmt die Zahl der Computer-Gaming-Clubs und technisch ausgestatteten Hotels in den letzten Jahren zu. Dieser Vorfall in China sollte Unternehmer dazu anregen, der Sicherheit teurer technischer Geräte mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Schließlich sind kleine Komponenten wie RAM leicht unbemerkt zu entwenden, doch ihr Fehlen legt den Betrieb des gesamten Systems lahm.

TechnologieDiebstahlRAMChinaComputer
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Unerwarteter Vorfall beim Raumflug: Chinesische Rakete vom Blitz getroffenUnerwarteter Vorfall beim Raumflug: Chinesische Rakete vom Blitz getroffenHeute, 04:51Neuer Gigant in der Welt der künstlichen Intelligenz: Prentis Labs sammelt 100 Millionen Dollar einNeuer Gigant in der Welt der künstlichen Intelligenz: Prentis Labs sammelt 100 Millionen Dollar einHeute, 04:50SpaceX startet Starlink-Satelliten der neuen Generation, stößt jedoch auf ProblemeSpaceX startet Starlink-Satelliten der neuen Generation, stößt jedoch auf ProblemeHeute, 04:28Kanada stellt 40,5 Millionen Dollar für Mikrokernreaktoren in der Arktis bereitKanada stellt 40,5 Millionen Dollar für Mikrokernreaktoren in der Arktis bereitHeute, 03:55Neuer Gigant in der Welt der KI: Prentis Labs sammelt 100 Millionen Dollar einNeuer Gigant in der Welt der KI: Prentis Labs sammelt 100 Millionen Dollar einHeute, 03:29NM-Tex startet eigene Produktionslinie für Mikrochip-PackagingNM-Tex startet eigene Produktionslinie für Mikrochip-PackagingHeute, 03:24
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design