V-Color stellt neue DDR5-Module vor: Bis zu 2 TB Speicher in einem Kit

V-Color hat seine Manta XOT1 DDR5-RAM-Serie aktualisiert. Die neuen Module verfügen über ein überarbeitetes Design, OLED-Displays und Unterstützung für AMD EXPO ULL-Profile, die auf niedrige Latenz ausgelegt sind. Die wichtigste visuelle Änderung betrifft das Kühlkörperdesign, dessen Höhe reduziert wurde, und der OLED-Bildschirm ist so positioniert, dass er nicht von den Stromkabeln des Motherboards verdeckt wird. Berichtet von Ixbt.com Bericht .

Der OLED-Bildschirm zeigt wichtige Kennzahlen wie Systemtemperatur, Spannung, Timings und Speicherkapazität in Echtzeit an. Die Flaggschiff-Manta-XOT1-Kits sollen mit AMD EXPO ULL-Profilen bei einer Frequenz von 6000 MT/s und CL26-Timings arbeiten. Laut dem Hersteller funktionieren die Display-Funktionen sowohl auf AMD- als auch auf Intel-Plattformen gleichermaßen stabil.

Neben Lösungen für Gamer präsentierte V-Color auch leistungsstärkere Konfigurationen. Insbesondere wurden neue 4R CUDIMM (CQDIMM)-Module mit einer Frequenz von 8000 MT/s und einer Kapazität von 128 GB pro Riegel vorgestellt. Dies schafft breite Möglichkeiten für Nutzer, die hohe Leistung benötigen.

Für Workstations und Server hat sich V-Color auf maximale Dichte konzentriert. Das Unternehmen bietet DDR5 RDIMM-Speicher mit 256 GB pro Modul und Kits mit einer Gesamtkapazität von bis zu 2 TB an. Alle neuen Produkte basieren auf SK Hynix-Chips. Obwohl die Preise noch nicht bekannt gegeben wurden, wird erwartet, dass sie ziemlich hoch sein werden.