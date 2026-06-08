Tokenpokalypse: Können KI-Preise drastisch steigen?

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Tokenpokalypse: Können KI-Preise drastisch steigen?

Microsoft hat kürzlich große Änderungen bei der Preisgestaltung für GitHub Copilot angekündigt. Die Änderungen waren so drastisch, dass Reddit-Nutzer das Phänomen bereits als „Tokenpokalypse“ bezeichnen. Im Equity-Podcast von TechCrunch diskutierten Experten, was diese Preispolitik für das gesamte KI-Ökosystem bedeutet. Laut Techcrunch.com berichtet .

Während sich Anthropic und andere große KI-Unternehmen auf Börsengänge (IPOs) vorbereiten, tauchen unangenehme Fragen zur Rentabilität auf. Daher sind ähnliche Preiserhöhungen auch bei anderen KI-Produkten wahrscheinlich. Während sich Unternehmen zunächst auf „Tokenmaxxing“ (maximale Token-Nutzung) konzentrierten, zwingen hohe Kosten sie nun, die Nutzung der Technologie einzuschränken.

Derzeit wird der gesamte KI-Sektor durch Investorengelder subventioniert. Dienste, die für Nutzer günstig oder kostenlos erscheinen, sind in Wirklichkeit sehr teuer. Es ist nun an der Zeit, diese Kostenlast direkt auf die Verbraucher abzuwälzen. Es ist ein alarmierendes Signal, dass große Unternehmen wie Uber ihre jährlichen KI-Budgets bereits schneller als erwartet aufgebraucht haben und nun Einschränkungen einführen.

Der monatliche Abonnementpreis von 20 Dollar für ChatGPT Plus wurde ursprünglich als grobe Schätzung ohne tiefgreifende Strategie festgelegt. Selbst die Zahlungen für die fortschrittlichsten Modelle decken die Wartungskosten nicht vollständig. Ob KI-Labors die Kosten durch technologische Fortschritte senken können oder Kunden höhere Preise zahlen müssen, ist heute die wichtigste Frage.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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