Samsung Galaxy S26 FE erscheint erstmals in Live-Fotos

Die ersten echten Bilder des kommenden Budget-Flaggschiffs von Samsung, des Galaxy S26 FE-Modells, sind im Internet aufgetaucht. Das Gerät wurde in der Datenbank des Wireless Power Consortium (WPC) unter der Katalognummer SM-S741 registriert, was bestätigt, dass die Vorbereitungen für die Markteinführung des Smartphones laufen. Ixbt.com berichtet .

Den veröffentlichten Bildern zufolge wird Samsung den allgemeinen Markenstil des Geräts beibehalten, aber das Design der Hauptkamera ändern. Anstelle separater Linsen auf der Rückseite wird das Galaxy S26 FE-Modell über einen einheitlichen Kamerablock verfügen, der an den Stil des Galaxy Z Fold 7 erinnert. Ein besonderes Merkmal des neuen Designs ist, dass das Kameramodul fast bis zum Gehäuserand reicht, was es vom Galaxy A57 und anderen aktuellen Modellen des Unternehmens unterscheidet.

Nach vorläufigen Informationen wird das Galaxy S26 FE-Gerät mit einem Exynos 2500-Prozessor und 8 GB RAM ausgestattet sein. Außerdem wird erwartet, dass dieses Modell eines der ersten Samsung-Smartphones ist, das ab Werk mit dem Betriebssystem Android 17 ausgeliefert wird.

Es wird vermutet, dass das Galaxy S26 FE zusammen mit neuen Faltgeräten – dem Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra und Galaxy Z Flip 8 – vorgestellt wird. Gerüchten zufolge könnte die Präsentationszeremonie am 22. Juli dieses Jahres stattfinden. Marktanalysten gehen davon aus, dass das komplett neue iPhone Ultra der Hauptkonkurrent für das Galaxy Z Fold 8 sein wird.