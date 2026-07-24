Revolution in der Luftfahrt: Erstes Hybrid-Flugzeug in 9.000 Metern Höhe getestet

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Revolution in der Luftfahrt: Erstes Hybrid-Flugzeug in 9.000 Metern Höhe getestet

Ein historisches Ereignis, das in der globalen kommerziellen Luftfahrt seinesgleichen sucht: GE Aerospace hat in Zusammenarbeit mit NASA, Boeing und BETA Technologies erstmals ein Flugzeug mit hybrid-elektrischem Antrieb in typischen Reiseflughöhen für Passagiermaschinen erfolgreich getestet. Das Flugzeug, das den Atlantik überquerte, funktionierte nicht nur über 2 Stunden lang fehlerfrei in der Luft, sondern demonstrierte auch die Fähigkeit, seine Batterien während des Fluges wieder aufzuladen.

Zamin.uz präsentiert die Details dieses revolutionären Fluges in der Luftfahrtbranche und die neuen Möglichkeiten für zukünftige Flugzeuge.

Zwei Motoren in einem System: Wie verlief der Test?

Im Vorfeld der berühmten Farnborough International Airshow in Großbritannien wurde für diesen Test ein speziell modifiziertes Saab 340B Turboprop-Flugzeug verwendet. Während des Tests stieg die Maschine auf eine Höhe von über 9,1 Kilometer (9.000 Meter) — genau in den Reiseflugbereich herkömmlicher Passagierflugzeuge.

Ingenieure betonten:

Im Gegensatz zu kleinen, rein elektrisch betriebenen Flugzeugen kombiniert dieses Hybridsystem eine herkömmliche Gasturbine mit einem Hochspannungs-Elektromotor. Das System verteilt die Last während der verschiedenen Flugphasen automatisch zwischen den beiden Quellen und senkt den Kraftstoffverbrauch drastisch.

Herkömmliches Flugzeug vs. Hybrid-Maschine: Die wichtigsten Unterschiede

Indikator und Faktoren

Herkömmliches Passagierflugzeug

GE Aerospace Hybrid-Flugzeug

Energiequelle

Nur Flugkraftstoff (Kerosin)

Kerosin + elektrisches System der Megawatt-Klasse

Lademöglichkeit

Nicht vorhanden

Lädt die Batterie während des Fluges auf

Ökologische und wirtschaftliche Effizienz

Hoher Kraftstoffverbrauch und Emissionen

Kraftstoffeinsparung, reduzierte Emissionen

Flughöhe

9.000 – 11.000 Meter

9.100 Meter (erstmals erfolgreich getestet)

Transatlantikflug über den Atlantischen Ozean

Nach ersten Tests in den USA flog dieses Versuchsflugzeug über den Atlantik bis nach Großbritannienim Hybridmodus. Während des Fluges zeigten die von BAE Systems gelieferten Batterien und das spezielle Motorgondelsystem, das von Boeings Aurora Flight Sciences entwickelt wurde, hervorragende Ergebnisse.

  • Doppelfunktion des Elektromotors: Er trieb nicht nur den Propeller an, um das Flugzeug vorwärts zu bewegen, sondern fungierte während des Fluges auch als Generator, um die Batterien aufzuladen.

  • Kühlsystem: Für die Hochleistungselektronik und Wechselrichter wurden spezielle Wärmetauscher installiert, um eine Überhitzung zu verhindern.

Beginnt in Zukunft eine Ära günstiger und emissionsfreier Flüge?

Experten glauben, dass dieser Test dazu dienen wird, die Passagierluftfahrt in den kommenden Jahren grundlegend zu überdenken und die Ticketpreise durch die Kraftstoffeffizienz zu senken.

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Glauben Sie, dass Hybrid- und Elektroflugzeuge innerhalb der nächsten 10 Jahre herkömmliche Flugzeuge vollständig ersetzen werden? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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