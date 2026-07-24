In der Nacht zum 24. Juli wurden riesige Logistikzentren des größten Marktplatzes in Russland und der besetzten Krim — Wildberries — gleichzeitig zum Ziel von Drohnenangriffen. Flammen und schwarzer Rauch aus Lagern in der Region Leningrad, Twer und Simferopol hüllten die gesamte Region ein. Warum werden gewöhnliche Marktplatz-Lager, die Zivilisten dienen, nacheinander zerstört, und welches Geheimnis hat Selenskyj diesbezüglich gelüftet?

Zamin.uz hat die Details der nächtlichen Angriffe und die eigentlichen militärischen Gründe dahinter zusammengefasst.

Flammen in Sankt Petersburg, Twer und auf der Krim: Was geschah in der Nacht?

Laut Videos, die von offenen Quellen und Zeugen veröffentlicht wurden, traf der schwerste Schlag das Logistikzentrum im Bezirk Wsewoloschsk am Rande von Sankt Petersburg. Nachdem riesiger schwarzer Rauch über der Stadt aufstieg und eine Reihe von Explosionen folgte, sah sich die Wildberries-Geschäftsführung gezwungen, den Betrieb der Anlagen vorübergehend einzustellen.

Aus der Stellungnahme des Pressedienstes von Wildberries: „In Sankt Petersburgwurde der Betrieb der Logistikkomplexe Schuschary und Utkina Sawod zur Gewährleistung der Sicherheit vorübergehend eingestellt. Die Mitarbeiter des Sortierzentrums in Simferopol wurden sofort evakuiert.“

Darüber hinaus blieben die Bewohner nach einem Schlag gegen ein Umspannwerk in der Stadt Sudak laut dem Telegram-Kanal „Krim-Wind“ ohne Strom- und Wasserversorgung.

10 Prozent Verlust: Wie groß ist das Ausmaß der Angriffe?

Nach Berechnungen von DW und Kommersant ist dies nicht der erste Angriff auf die Infrastruktur des Marktplatzes. Infolge der aufeinanderfolgenden Schläge hat das Unternehmen fast 10 Prozent seiner gesamten Logistikkapazität verloren.

Betroffene Gebiete Folgen und Zustand der Anlagen Region Leningrad und SPb Betrieb der Logistikkomplexe gestoppt, Brandherde beobachtet Simferopol und Twer Lager beschädigt, Personal evakuiert Elektrostal und Kotowsk Bei früheren Angriffen kamen 8 Menschen ums Leben, etwa 50 wurden verletzt Krasnodar und Newinnomyssk Lager wurden bereits früher schwer beschädigt und außer Betrieb gesetzt

„Kein gewöhnliches Lager“: Warum hat Selenskyj gezielt Wildberries ins Visier genommen?

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete diese Angriffe als angemessene Antwort auf Russlands Schläge gegen die zivile Infrastruktur. Aber das ist nicht der einzige Hauptgrund.

Wolodymyr Selenskyj: „Diese Logistikzentren werden in der Lieferkette der russischen Militärindustrie genutzt, um Komponenten für die Produktion von Drohnen und Navigationsgeräten unter Umgehung von Sanktionen zu liefern.“

Somit behauptet das offizielle Kiew, dass Lager, die Waren für Zivilisten transportieren, faktisch in einen geheimen Logistikknotenpunkt für den militärisch-industriellen Komplex umgewandelt wurden.

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