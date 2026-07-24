SpaceX trifft unerwartete Entscheidung: 13. Flug des Starship verschoben

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SpaceX trifft unerwartete Entscheidung: 13. Flug des Starship verschoben

Das von Elon Musk gegründete Unternehmen SpaceX sah sich gezwungen, den nächsten Testflug seiner größten und leistungsstärksten Rakete, dem Starship-System, zu verschieben. Die ursprünglich für den 23. Juli geplante Mission wurde aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen um einen Tag nach hinten verlegt. Obwohl diese Entscheidung für Weltraumbegeisterte und Branchenexperten unerwartet kam, hält das Unternehmen diesen Schritt für die Sicherheit und Datengenauigkeit für notwendig. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Nach Angaben von Ixbt.com war nicht ein technischer Defekt an der Rakete, sondern die meteorologische Lage der Grund für die Verschiebung. SpaceX-Spezialisten wollten während des Fluges hochpräzise Aufnahmen der Hitzeschutzschicht (teplozaщitniy ekran) des Raumschiffs vom Boden aus machen. Bewölkter Himmel und schlechte Sicht verhinderten jedoch diese wichtige wissenschaftliche Aufgabe.

Hitzeschutz und Test des dynamischen Drucks

Das Hauptziel dieses 13. Testflugs ist es zu untersuchen, wie sich das Starship-Raumschiff unter dem hohen dynamischen Druck verhält, der beim Durchqueren der dichten Atmosphärenschichten entsteht. Während die Rakete mit hoher Geschwindigkeit aufsteigt, erreicht die Belastung des Rumpfes ein Maximum. Daher ist es für die Ingenieure von entscheidender Bedeutung, den Zustand der Schutzschicht visuell zu analysieren.

Vertreter von SpaceX erklärten, dass ohne qualitativ hochwertige Bilder der wissenschaftliche Wert der Mission erheblich sinkt. Das Unternehmen erwartet, dass die Wetterbedingungen beim nächsten Versuch nahezu ideal sein werden. Dies ermöglicht nicht nur einen erfolgreichen Start, sondern auch die vollständige Erfassung aller telemetrischen Daten.

Vorbereitungsprozess und neuer Termin

Vor dem Abbruch des Fluges hatte das SpaceX-Team den Betankungsvorgang des Super Heavy Booster 20 abgeschlossen. Auch die Triebwerkssysteme wurden vollständig überprüft und waren startbereit. Die in den letzten Minuten erhaltenen Wetterdaten änderten jedoch die Pläne.

Dem neuen Zeitplan zufolge wird der Starship-Flug voraussichtlich am 24. Juli stattfinden. Diese Testreihe ist für SpaceX von entscheidender Bedeutung für die Projekte zur Beförderung von Menschen zum Mars und zur Erforschung des Mondes. Jede Verzögerung wird als zusätzliche Gelegenheit gesehen, das System weiter zu perfektionieren.

Dieser Prozess ist auch für Weltraumtechnologie-Enthusiasten in Usbekistan interessant, da Starship in Zukunft die Kosten für den Transport von Satelliten in den Orbit drastisch senken soll. Derzeit sind alle Augen der Welt auf das Starbase-Gelände in Texas gerichtet.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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