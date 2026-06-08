Samsung Galaxy S26 FE vor dem Launch getestet

Neue Bilder des Samsung Galaxy S26 FE Smartphones sind im Internet aufgetaucht. Diese Fotos bestätigen, dass das Gerät dem Design des Anfang des Jahres vorgestellten Standard-Galaxy S26 folgt. Das Galaxy S26 FE wird ein vertrautes Kameramodul aufweisen, das dem gesamten Designkonzept der Serie entspricht. Laut Ixbt.com berichtet .

Zuvor war das Smartphone in der Geekbench-Datenbank erschienen. Das Gerät wurde mit dem hauseigenen Exynos 2500 Prozessor und 8 GB RAM getestet. Den Testergebnissen zufolge erzielte das Gadget 2426 Punkte im Single-Core-Modus und 8004 Punkte im Multi-Core-Modus.

Neue Zertifizierungsprozesse bestätigen frühere Leaks praktisch. Erste Berichte deuten darauf hin, dass Samsung Maßnahmen ergreift, um die Kosten des Geräts angesichts steigender Speicherpreisen zu senken. Zu diesem Zweck könnte das Unternehmen Displays von CSOT anstelle teurerer Lösungen verwenden.

Trotz solcher Kosteneinsparungsmaßnahmen schließen Insider nicht aus, dass das Galaxy S26 FE dennoch teurer sein wird als sein Vorgänger. Die offizielle Ankündigung des Smartphones wird in den kommenden Monaten erwartet.