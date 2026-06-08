Xiaomi Humanoider Roboter Macht Selfie, Indem Er Smartphone Mit Einer Hand Steuert

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Xiaomi Humanoider Roboter Macht Selfie, Indem Er Smartphone Mit Einer Hand Steuert

Bei der Präsentation der neuen Smartphones der Xiaomi 17T-Serie betrat der humanoide Roboter von Xiaomi die Bühne und erstaunte alle. Der Roboter demonstrierte seine Fähigkeit, mit dem Xiaomi 17T Pro Modell selbstständig Selfies zu machen. Darüber Ixbt.com berichtet .

Der Roboter hat ein einzigartiges Design, seine Oberfläche ist mit dunkelgrauem Stoff bezogen und auf der Brust ist das Xiaomi-Logo angebracht. Dieses Gerät zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, menschliche Bewegungen mit hoher Präzision nachzuahmen.

Unternehmensgründer Lei Jun kündigte während der Veranstaltung wichtige Neuigkeiten an: Das Robotik-Team von Xiaomi gewann bei prestigeträchtigen internationalen Wettbewerben wie CVPR 2026 und ICRA 2026. Dies gilt als eine der höchsten Leistungen im Bereich der Robotik.

Laut Lei Jun zielt Xiaomi darauf ab, Roboter durch ihre Entwicklung in die reale Welt zu integrieren. Die Hauptaufgabe besteht darin, sicherzustellen, dass Roboter praktische Aufgaben nicht nur unter Laborbedingungen, sondern auch im Alltag erledigen können.

XiaomiRoboterTechnologieLei JunXiaomi 17T
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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