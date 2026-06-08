NVIDIA startet neue Phase durch Partnerschaft mit südkoreanischen Giganten

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NVIDIA startet neue Phase durch Partnerschaft mit südkoreanischen Giganten

NVIDIA hat eine neue strategische Partnerschaft mit SK Hynix und anderen südkoreanischen Chipherstellern gestartet, um seine Position in der KI-Branche weiter zu stärken. Während seines Besuchs in Südkorea erörterte CEO Jensen Huang Fragen zur Entwicklung des Halbleiter- und KI-Marktes. Infolgedessen erzielte NVIDIA Vereinbarungen mit SK Hynix, SK Telecom, Naver und dem Doosan Group-Konglomerat über die Produktion von Speicherchips. Laut Ixbt.com berichtet .

Südkorea gilt als globales Zentrum für die Elektronik- und Chipfertigung. Hier sind Giganten wie SK Hynix und Samsung ansässig, die Marktführer im KI-Bereich sind. Die neuen Vereinbarungen zielen darauf ab, die wachsende Nachfrage nach Speichergeräten auf dem Markt zu befriedigen. Gleichzeitig wird die SK Group ihre Aktivitäten in den Bereichen Robotik, Personal Computer und KI-basierte Supercomputer ausbauen und sich dabei auf die Strategien von NVIDIA stützen.

Jensen Huang bezeichnete SK Hynix als den größten Partner von NVIDIA. Seinen Worten zufolge kauft das Unternehmen jährlich Produkte im Wert von Milliarden von Dollar von SK Hynix, und dieses Volumen wird in Zukunft erheblich steigen. Die Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen besteht bereits seit mehr als zwei Jahren, und die neuen Verträge werden diese Beziehungen weiter festigen.

Laut SK Telecom wird in Südkorea eine Cloud-KI-Plattform im Gigawatt-Maßstab unter Verwendung von NVIDIA-Technologien geschaffen. Das erste auf dieser technologischen Lösung basierende Rechenzentrum (Data Center) soll im nächsten Jahr eröffnet werden. Auch Naver und Doosan planen die Einrichtung eigener KI-Zentren.

Die Doosan Group betonte, dass ihre Energielösungen die Rechenzentren des amerikanischen Chipherstellers erheblich unterstützen können. Zur Erinnerung: NVIDIA wurde kürzlich das erste börsennotierte Unternehmen in der Geschichte mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 5,5 Billionen Dollar.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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