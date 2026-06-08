Huawei Mate 90: Das erste Smartphone, das die Grenzen des Mooreschen Gesetzes überwindet

Die Smartphone-Serie Huawei Mate 90, die voraussichtlich in der zweiten Hälfte 2026 vorgestellt wird, wird ihr erkennbares Design, nämlich den großen kreisförmigen Kamerablock, beibehalten. Dies wurde vom bekannten chinesischen Insider Fix Focus Digital berichtet. Seinen Angaben zufolge bleiben die Abmessungen des Kameramoduls gleich wie in der aktuellen Mate 80-Reihe. Darüber berichtet Ixbt.com berichtet .

Wenn sich diese Informationen bestätigen, wird Huawei das in der Mate 80-Reihe eingeführte Konzept weiter verwenden. Damals gab das Unternehmen den üblichen einzelnen Kreis auf und wechselte zu einer Zweiring-Konstruktion, bei der das Kameramodul durch einen zusätzlichen dekorativen Ring ergänzt wird. Zusammen bilden sie eine Form, die an die Zahl "8" oder das Unendlichkeitszeichen erinnert.

Die Mate-Reihe ist seit der Ära des Huawei Mate 30 traditionell mit kreisförmigen Kamerablöcken verbunden. Seitdem hat Huawei das Design zwar mehrmals geändert, aber den allgemeinen Stil beibehalten. Außerdem bereitet das Unternehmen neues Zubehör für die kommende Mate 90-Reihe vor, das die Zoom-Fotografie auf das Niveau professioneller Kameras heben wird.

Dieses Smartphone soll den neuesten Kirin-Chip enthalten, der auf einer neuen Technologie namens "Logic Folding" basiert. Diese Technologie zielt darauf ab, die physikalischen Grenzen des Mooreschen Gesetzes zu überwinden. Dies ermöglicht eine erhebliche Steigerung der Geräteleistung.

Zuvor hatte der Insider Fix Focus Digital Informationen über die Computerversion des Betriebssystems HarmonyOS geteilt, Bilder des neuen iPhone SE4 und Renderings des Huawei Pocket 2 durchgesickert und zudem berichtet, dass Apple die Arbeit an einem faltbaren iPhone eingestellt habe.