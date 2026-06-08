Half-Life auf 19 Jahre altem Nokia N95-Smartphone gestartet

Der argentinische Entwickler Dante Leonchini hat das legendäre Spiel Half-Life erfolgreich auf das Nokia N95-Smartphone portiert. Seinen Angaben läuft das Spiel stabil mit 30 Bildern pro Sekunde (FPS). Zur Gewährleistung der vollständigen Steuerung wurden eine Bluetooth-Maus und eine Tastatur an das Gerät angeschlossen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten .

Die technischen Spezifikationen des Telefons sind in der Lage, dieses Spiel zu bewältigen: Das 2007 veröffentlichte Modell Nokia N95 ist mit einem Dual-Core-Prozessor Texas Instruments OMAP 2420 mit 332 MHz, einem PowerVR MBX-Grafikbeschleuniger und je nach Version 64 oder 128 MB RAM ausgestattet. Die größte Herausforderung lag jedoch nicht in der Leistung, sondern in der Gerätearchitektur.

Während Half-Life ursprünglich für Personal Computer mit dem Betriebssystem Windows entwickelt wurde, läuft das Smartphone mit Symbian OS und verwendet einen ARM-Prozessor. Leonchini wies darauf hin, dass das Projekt noch nicht abgeschlossen ist. In einigen Szenen wurden Framerate-Einbrüche beobachtet, aber der Entwickler hat die Ursache des Problems identifiziert.

Zuvor stieß dieser Entwickler beim Portieren von Quake III Arena auf ähnliche Probleme, wobei die Hauptbeschränkung prozessorbedingt war. Half-Life ist ein Ego-Shooter (FPS) im Science-Fiction-Genre, der von Valve entwickelt wurde und als eine der Serien gilt, die die Spieleindustrie revolutioniert haben.