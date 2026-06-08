OWC Stack AI: Externes Gerät zur Erweiterung des GPU-Speichers vorgestellt

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OWC Stack AI: Externes Gerät zur Erweiterung des GPU-Speichers vorgestellt

Other World Computing (OWC) hat ein neues externes Speichergerät namens OWC Stack AI vorgestellt, das auf der Thunderbolt 5-Schnittstelle basiert. Wie auf der Computex 2026 bestätigt wurde, basiert diese Innovation auf der aiDAPTIV-Technologie von Phison, die zur Erweiterung des NAND-Speichers für Aufgaben der künstlichen Intelligenz dient. Laut Ixbt.com Bericht .

aiDAPTIV ist eine von Phison entwickelte innovative Technologie, die die Videospaicherkapazität von Grafikprozessoren (GPU) durch die Kombination von Software und spezialisierten SSD-Treibern erheblich erhöht. Diese Lösung ist für das Training und die Ausführung großer Sprachmodelle (LLM) auf lokalen Computern ohne teure Server-Grafikkarten konzipiert.

Das Phison-System integriert Flash-Speicher in den vorhandenen Systemspeicher und lagert einen Teil der Arbeitslast der künstlichen Intelligenz auf SSD-Laufwerke mit hoher Ausdauer aus. Dies reduziert die Abhängigkeit der KI vom DRAM-Speicher und ermöglicht den lokalen Betrieb großer KI-Agenten.

Es ist erwähnenswert, dass frühere Versionen der aiDAPTIV-Technologie hauptsächlich in Form interner Geräte vorlagen. OWC Stack AI präsentiert diese Technologie in einem externen Format, das über Thunderbolt 5 verbunden wird, und bietet Benutzern mehr Komfort und Flexibilität.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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