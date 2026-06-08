Redmi K100 Pro-Spezifikationen enthüllt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku

Obwohl es noch mehrere Monate bis zur offiziellen Präsentation des Redmi K100 Pro-Smartphones sind, wurden fast alle technischen Spezifikationen des Geräts im Internet durchgesickert. Der bekannte Insider Digital Chat Station lieferte detaillierte Informationen zu den Hauptmerkmalen des neuen Flaggschiffs. Dies berichtet Ixbt.com Nachricht .

Berichten zufolge wird das Redmi K100 Pro über ein flaches Display mit einer rekordverdächtigen Bildwiederholrate von 185 Hz und den neuesten Snapdragon 8 Elite Gen 5-Prozessor verfügen. Das Hauptmerkmal des Geräts ist sein Akku, der eine Kapazität von über 8000 mAh, möglicherweise sogar 8500 mAh, haben soll.

Das Smartphone unterstützt 100-Watt-kabelgebundenes und 50-Watt-kabelloses Laden. Bemerkenswert ist, dass kabelloses Laden möglicherweise zum ersten Mal in den Basismodellen der Redmi K-Serie erscheint. In Bezug auf die Kamera wird das Gerät mit einem 200-Megapixel-Hauptsensor und einem Teleobjektiv mit Makrofotografie-Funktion ausgestattet sein.

Darüber hinaus verfügt das Redmi K100 Pro über eine Glasrückseite, einen Metallrahmen, symmetrische Stereolautsprecher und einen Ultraschall-Fingerabdrucksensor. Das Gerät ist vor äußeren Einflüssen geschützt und erfüllt die IP68- und IP69-Standards für Wasser- und Staubschutz.