Starker magnetischer Sturm auf der Erde erwartet

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Starker magnetischer Sturm auf der Erde erwartet

Nach Berechnungen von Weltraumwettermodellen wird heute auf der Erde ein starker magnetischer Sturm im planetaren Maßstab bis zur Stufe G3 erwartet. Als Ursache gilt ein Plasmaausbruch, der am 6. Juni infolge erhöhter Sonnenaktivität verzeichnet wurde. Darüber berichtet Ixbt.com berichtet .

Prognosen zufolge könnte der Plasmafluss in den nächsten Stunden die Erde erreichen und langfristige Störungen des Magnetfelds verursachen. Die Eintrittswahrscheinlichkeit liegt bei 96 Prozent. Experten betonen, dass der Sturm wahrscheinlich länger als einen Tag andauert und auch den folgenden Tag beeinflusst.

Modellierungsdaten zeigen, dass sich die Plasmawolke auf einer komplexen Bahn bewegt und die Regionen um die Erde herum etwas später als in den ersten Berechnungen angenommen eintreffen könnte. Zusätzliche Daten wurden vom Raumschiff STEREO gesammelt, das Sonne und Erde aus einer Entfernung von 100 Millionen Kilometern beobachtet.

Außerdem haben boden- und weltraumgestützte Koronografen einen Ausbruch vom Typ „Halo“ registriert, was normalerweise bedeutet, dass die Plasmawolke direkt auf die Erde gerichtet ist. Der solare Plasmafluss wird in den nächsten 2–3 Stunden auf unserem Planeten erwartet.

Magnetischer SturmSonnenaktivitätWeltraumAstronomieSTEREO
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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