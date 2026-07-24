Wie hoch könnte Liverpool bei einem Verkauf bewertet werden?

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Wie hoch könnte Liverpool bei einem Verkauf bewertet werden?

Die Verhandlungen über den Verkauf eines Minderheitsanteils am FC Liverpool haben begonnen. Sollte der Deal zustande kommen, könnte der Gesamtwert des englischen Klubs 6 Milliarden Dollar übersteigen und eine der höchsten Bewertungen in der Fußballgeschichte darstellen.

Der Klub wird derzeit jedoch nicht vollständig verkauft. Es geht darum, einen bestimmten Teil der Anteile der Fenway Sports Group an Investoren zu übertragen.

FSG führt Gespräche mit Investoren

Laut der Financial Times prüft die amerikanische Investmentgesellschaft Fenway Sports Group, die Eigentümerin des FC Liverpool ist, die Möglichkeit, einen Minderheitsanteil am Klub zu verkaufen.

FSG hat bestätigt, dass Gespräche stattgefunden haben, erklärte jedoch, dass bisher keine endgültige Einigung zwischen den Parteien erzielt wurde.

Daher befindet sich der potenzielle Deal noch in einem frühen Stadium; Umfang, Anteilshöhe und Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben.

Wer könnte der Käufer sein?

Quellen zufolge könnte der Minderheitsanteil von einem Investorenkonsortium unter der Leitung des britisch-indischen Unternehmers Amit Bhatia erworben werden.

Bhatia ist auch als einer der Eigentümer des englischen Klubs Queens Park Rangers bekannt.

Berichten zufolge wird das Projekt von der Familie Mittal unterstützt, die mit einem der weltweit größten Stahlhersteller, ArcelorMittal, verbunden ist. Die Zusammensetzung des Konsortiums und der potenzielle Anteil jedes Investors sind jedoch noch nicht bekannt.

Klubwert könnte 6 Milliarden Dollar übersteigen

Sollten die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden, könnte der gesamte Marktwert des FC Liverpool auf über 6 Milliarden Dollar, also etwa 5,25 Milliarden Euro, geschätzt werden.

Das bedeutet nicht, dass alle Aktien des Klubs für diese Summe verkauft werden. Es ist beabsichtigt, den Gesamtwert von Liverpool auf Basis des Angebots für den Minderheitsanteil zu berechnen.

Informationen zum Deal

Status

Potenziell zu verkaufender Anteil

Minderheitsanteil

Potenzielle Bewertung

Über 6 Mrd. Dollar

Potenzieller Investor

Konsortium unter der Leitung von Amit Bhatia

Status der Verhandlungen

Noch keine Einigung

FSG könnte die Kontrolle über den Klub behalten

Selbst bei einem Verkauf eines Minderheitsanteils könnte FSG der Haupteigentümer und die kontrollierende Partei des FC Liverpool bleiben.

Ein solcher Deal würde wahrscheinlich dazu dienen, zusätzliches Kapital für den Klub zu gewinnen, die Infrastruktur zu entwickeln und die Transfermöglichkeiten zu erweitern.

Inwieweit neue Investoren jedoch die Geschäftsführung oder die sportliche Ausrichtung des Klubs beeinflussen werden, hängt von den Bedingungen des Deals ab.

Eine wichtige Phase für Liverpool

In der vergangenen Saison belegte der FC Liverpool den fünften Platz in der Premier League. Vor der neuen Saison sucht der Klub nach Wegen, nicht nur die sportlichen Ergebnisse zu verbessern, sondern auch seine finanziellen Möglichkeiten zu erweitern.

Die Hauptfrage ist nun: Wird FSG das Angebot der Investoren annehmen und zu welchen Bedingungen wird der Minderheitsanteil am Klub verkauft?

Glauben Sie, dass der Einstieg neuer Investoren den FC Liverpool noch stärker machen wird? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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