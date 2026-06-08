Ryzen 9 7950X3D-Prozessor „aufgequollen“: AMD lehnt Garantie ab

In sozialen Netzwerken wird ein ungewöhnlicher Vorfall mit dem AMD Ryzen 9 7950X3D-Prozessor diskutiert. Laut dem Besitzer des Geräts ist der Prozessor während des Betriebs buchstäblich „aufgequollen“. Nach dem Defekt verweigerte AMD den Garantieservice und verwies auf äußere physische Schäden. Berichtet von Ixbt.com Bericht .

Ein Reddit-Nutzer mit dem Namen VINCENT199411 gab an, dass das System im Mai 2023 auf Basis eines Gigabyte X670E AORUS Master-Mainboards zusammengebaut wurde. Der Computer war mit Kingston Fury Beast DDR5-6000-Speichermodulen und einem be quiet! Dark Power 13-Netzteil ausgestattet. Der Nutzer betonte, dass der Prozessor mit dem standardmäßigen EXPO-Profil lief und kein manuelles Overclocking oder Spannungsänderungen vorgenommen wurden.

Der Vorfall ereignete sich im April 2024: Der Computer gab im Leerlauf ein lautes Knackgeräusch von sich und das System schaltete sich vollständig ab. Gigabyte-Spezialisten diagnostizierten beschädigte BIOS-Daten und programmierten das Mainboard neu. Tests ergaben, dass Mainboard und Netzteil voll funktionsfähig waren und das Board einen 64-stündigen Stresstest mit einem anderen Ryzen 9 7950X3D erfolgreich bestand.

Am auffälligsten war das äußere Erscheinungsbild des Prozessors. Veröffentlichte Fotos zeigen Verformungen und Schwellungen auf der Rückseite des Chips. AMD führte diesen physischen Defekt als Grund für die Ablehnung des Garantieservices an. Der Nutzer behauptet jedoch, dass das Unternehmen den Prozessor nicht vollständig begutachtet und die Entscheidung nur auf Grundlage der eingereichten Fotos getroffen hat.

Dieser Fall hat in der Tech-Welt für großes Aufsehen gesorgt, da es zuvor zahlreiche Beschwerden über das Durchbrennen von Prozessoren der X3D-Serie aufgrund hoher Spannung gab. Damals veröffentlichten AMD und Mainboard-Hersteller BIOS-Updates, die die SoC-Spannung auf 1,3 V begrenzten. Bisher wurde kein direkter Zusammenhang zwischen diesem neuen Vorfall und den früheren Problemen nachgewiesen.