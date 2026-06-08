Amazon ermöglicht Erstellung personalisierter Produkte mit KI

Am Montag stellte Amazon eine neue Funktion vor, die es Nutzern ermöglicht, Produktdesigns mit Hilfe künstlicher Intelligenz zu erstellen. Diese Neuerung dürfte Online-Plattformen wie Redbubble, Bonfire, Spring und Fourthwall ernsthaften Wettbewerb bereiten. Nutzer können ihre Ideen nun über Alexa for Shopping mithilfe einfacher Text-Prompts in fertige Produkte verwandeln. Laut Techcrunch.com berichtet .

Der neue Dienst ist Teil des Print-on-Demand-Services von Amazon namens Merch on Demand. Damit können einzigartige Designs auf verschiedene Artikel, von Kleidung bis hin zu Küchenutensilien, aufgebracht werden. Das Unternehmen bietet diese Funktion als praktische Lösung für die Erstellung individueller T-Shirts für Familienfeiern, personalisierter Geschenke oder Artikel mit Fotos von Haustieren an.

Nach der Erstellung des Designs übernimmt Amazon die Herstellung des Produkts und den Versand an die Adresse über Prime Delivery. Dieser Schritt integriert KI-generierte Produkte direkt in die Amazon Shopping App und beseitigt Hürden für normale Verbraucher ohne Designkenntnisse.

Derzeit ist diese Funktion nur in den USA verfügbar. Die Nutzung ist völlig kostenlos, und Kunden zahlen nur für das gekaufte Produkt. Nutzer können auf diesen Bereich zugreifen, indem sie auf das Alexa-Symbol in der Amazon Shopping App tippen oder „customize“ in die Suchleiste eingeben.

Das System schlägt Designoptionen basierend auf der Beschreibung des Nutzers vor und ermöglicht die Bearbeitung und das Teilen der Ergebnisse mit Freunden. Die Liste der unterstützten Produkte umfasst T-Shirts, Hoodies, Sweatshirts, Poloshirts, Thermobecher, Wasserflaschen und viele andere Artikel.