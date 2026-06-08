NVIDIA RTX Spark: Der weltweit effizienteste Chip für Personal Computer

Der neue NVIDIA RTX Spark Superchip, der auf der Computex 2026 vorgestellt wurde, zieht weiterhin die Aufmerksamkeit von Experten auf sich. Aktuelle Analysen zeigen, dass NVIDIA Technologien aus mehreren Generationen mobiler Plattformen kombiniert und für den langfristigen Betrieb unter hoher Last angepasst hat. Laut Ixbt.com berichtet .

Der RTX Spark-Prozessor basiert auf der Arm v9.2-Architektur und umfasst 20 Kerne: 10 leistungsstarke Cortex-X925- und 10 energieeffiziente Cortex-A725-Kerne sowie 32 MB gemeinsamen L3-Cache-Speicher. Die X925-Kerne wurden zuvor im MediaTek Dimensity 9400-System verwendet, während die A725-Kerne in der Dimensity 8500-Familie zum Einsatz kamen. Alle diese Chips werden im 3-nm-Prozess von TSMC gefertigt.

Laut GeekBay haben NVIDIA-Ingenieure die Struktur der Cortex-X925-Kerne neu gestaltet, ihre Fläche verkleinert und gleichzeitig ein ausgeklügeltes Stromversorgungssystem eingeführt, das ähnlichen zukünftigen Lösungen von MediaTek-Plattformen entspricht. Dieser Ansatz ermöglicht es, hohe Frequenzen über längere Zeiträume aufrechtzuerhalten, was für Laptops und Workstations unter Windows on Arm von entscheidender Bedeutung ist.

Im Gegensatz zu Smartphones, die nur für kurze Zeit maximale Leistung benötigen, erfordern Personal Computer stundenlang stabile Multi-Core-Lasten. Der RTX Spark ist genau für solche Szenarien optimiert. Wie Mark Evermann, Senior Director of Product Management bei NVIDIA, betonte: „Dies ist der effizienteste Chip, der je für Personal Computer entwickelt wurde.“