NotebookLM-Update hilft beim Erstellen einer Quellendatenbank über Chat

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NotebookLM-Update hilft beim Erstellen einer Quellendatenbank über Chat

Google hat am Montag ein großes Update für sein Recherche-Tool NotebookLM angekündigt. Im Rahmen dieses Updates wurde der Dienst auf das Modell Gemini 3.5 umgestellt und neue Funktionen hinzugefügt, die Benutzer bei der Durchführung von Recherchen und der Erstellung von Inhalten in verschiedenen Formaten unterstützen. Dies ist Teil der Google-Strategie, den Frage-und-Antwort-Prozess durch die Integration von Programmierkenntnissen in Suchmaschinen ansprechender zu gestalten. Berichtet von Techcrunch.com berichtet .

Mit der neuen Funktion können Benutzer einen Chat über ein Projekt starten, und die App hilft beim Aufbau einer Wissensdatenbank, indem sie verschiedene Quellen unter Verwendung von Google Search und eigenen Recherchefähigkeiten vorschlägt. Zuvor verlangte NotebookLM von Benutzern, persönliche Quellen zur Analyse hochzuladen. Jetzt unterstützt das System beim Finden primärer Quellen in anderen Sprachen oder bei der Suche nach neuen Materialien relevanter Autoren.

Laut dem Unternehmen können Benutzer nun detaillierte Anweisungen für das Abrufen von Ergebnissen in verschiedenen Formaten für NotebookLM geben und die endgültige Ausgabe bearbeiten. Das Programm unterstützt jetzt den Export von Datenvisualisierungen (.png, .svg), Dokumenten (PDF, .docx, Markdown), strukturierten Daten (.csv, .json) sowie Microsoft Excel- und PowerPoint-Formaten.

Außerdem zeigt NotebookLM jetzt detailliert, wie es Antworten während des Chats formuliert und welche Schritte es durchlaufen hat, was Benutzern ermöglicht, die Genauigkeit der Informationen zu überprüfen. Diese Updates sind ab heute für Google AI Ultra-Benutzer und Workspace-Geschäftskunden verfügbar, mit Plänen zur Erweiterung auf alle Benutzer in der Zukunft.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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