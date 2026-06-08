WWDC 2026: Was vom Siri-Update, Apple Intelligence und iOS 27 zu erwarten ist

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WWDC 2026: Was vom Siri-Update, Apple Intelligence und iOS 27 zu erwarten ist

Während die jährliche Worldwide Developers Conference (WWDC 2026) von Apple näher rückt, steht die Tech-Welt vor großen Veränderungen. Das Haupthighlight der Veranstaltung dürfte eine grundlegende Überarbeitung des Siri-Sprachassistenten sein. Der aktualisierte Siri wird zu einem intelligenten Assistenten, der Kontexte besser versteht, mehrstufige Aufgaben bewältigt und natürliche app-übergreifende Kommunikation ermöglicht. Berichten zufolge wird Apple die Gemini-Technologie von Google nutzen, um diese Funktionen zu erweitern. Techcrunch.com berichtet .

Laut durchgesickerten Informationen von Bloomberg könnte Apple eine eigenständige Siri-App einführen, die mit Chatbots wie ChatGPT, Claude und Gemini konkurrieren kann. Zudem wird erwartet, dass eine Funktion zur automatischen Löschung von Nachrichten nach 30 Tagen oder einem Jahr für Nutzer eingeführt wird. The Information schreibt, dass KI-Agenten in den App Store integriert werden. Diese Agenten unterstützen Nutzer bei alltäglichen Aufgaben wie Reservierungen, Dokumentenbearbeitung und der Steuerung von Smart-Home-Geräten.

In der Kamera-App wird ein neuer Bereich „Visual Intelligence“ erwartet. Diese Funktion identifiziert Objekte mithilfe der Google Bildersuche und wird als spezieller Modus für Siri neben Bereichen wie Foto oder Panorama platziert. Die Fotos-App wird ebenfalls mit Apple Intelligence erweitert: Nutzern werden intelligente Szenenvorschläge, das automatische Entfernen unerwünschter Objekte aus Bildern und die Möglichkeit zur Bearbeitung von Fotos über natürliche Sprachbefehle geboten.

Apple aktualisiert auch die Image Playground-App. Sie wird Funktionen zur Generierung von Bildern in hoher Qualität, neue künstlerische Stile und erweiterte Bearbeitungsoptionen bieten. Nutzer können benutzerdefinierte Genmoji für ihre Nachrichten erstellen oder KI-Hintergrundbilder zu verschiedenen Themen generieren. In der Wallet-App wird voraussichtlich eine neue Funktion eingeführt, die das einfache Aufteilen von Ausgaben unter Freunden durch das Scannen von Quittungen ermöglicht.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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