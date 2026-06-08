S&P 500 lehnt Regeländerungen für SpaceX ab

SpaceX wurde der beschleunigte Zugang zu einer der größten Kapitalquellen am US-Aktienmarkt verwehrt. S&P Dow Jones Indices, der Betreiber des S&P 500-Index, lehnte es ab, die Regeln für die Aufnahme neuer Unternehmen in den Index im Hinblick auf den erwarteten IPO-Prozess von SpaceX zu lockern. Diese Entscheidung wurde nach einmonatigen Diskussionen über MegaCap-Unternehmen, also Konzerne mit extrem hoher Marktkapitalisierung, getroffen. Wie Ixbt.com berichtet .

SpaceX plant einen Börsengang mit einer geschätzten Bewertung von 1,75 Billionen Dollar. Das Unternehmen wollte durch eine schnelle Aufnahme in den S&P 500-Index Milliardenzuflüsse aus passiven Investmentfonds sichern. Solche Fonds wählen Aktien nicht unabhängig aus, sondern kaufen automatisch Aktien der im Index enthaltenen Unternehmen. Dazu war vorgeschlagen worden, die obligatorische Wartezeit nach dem IPO von 12 auf 6 Monate zu verkürzen und die Anforderungen an den Streubesitz und die Rentabilitätskennzahlen zu lockern.

S&P Dow Jones Indices gab bekannt, dass die Kriterien für finanzielle Stabilität und die Wartezeit nach dem IPO unverändert bleiben. Diese Entscheidung betrifft nicht nur SpaceX, sondern auch zukünftige KI-Giganten wie OpenAI und Anthropic, die einen Börsengang planen. Schätzungen von Bloomberg Intelligence zufolge hätte der schnelle Einstieg in den S&P 500-Index für SpaceX automatisch 14 Milliarden Dollar und für OpenAI über 8 Milliarden Dollar an Investitionen einbringen können.

Im Gegensatz zu S&P zeigen sich andere Anbieter nachsichtiger. So hat die Nasdaq-Börse ihre Regeln geändert, um SpaceX den Eintritt in den Nasdaq-100-Index 15 Werktage nach dem IPO statt nach 3 Monaten zu ermöglichen. Auch FTSE Russell hat eine ähnliche Beschleunigung für große Platzierungen genehmigt. Morningstar-Analysten bewerten SpaceX jedoch mit 780 Milliarden Dollar, was nur die Hälfte des erwarteten IPO-Preises ist.