Microsoft stellt spezielle Konsole zum 25. Jubiläum der Marke Xbox vor

Im Rahmen der Xbox Games Showcase 2026-Präsentation kündigte Microsoft eine spezielle Kollektion an, die dem 25. Jubiläum der Marke Xbox gewidmet ist. Die Hauptelemente dieser Linie sind die Xbox Series X25 Limited Edition Spielkonsole und der Xbox Wireless Controller X25 Special Edition Wireless-Controller, deren Design auf der Ästhetik der ersten Konsole der Marke basiert. Laut Ixbt.com berichtet .

Das Hauptmerkmal der neuen Geräte ist das halbtransparente Gehäuse in der berühmten Farbe OG Green (Original Green), die zum Markenzeichen der originalen Xbox-Konsole im Jahr 2001 wurde. Dies ist das erste Mal, dass ein transparentes Design in der Xbox Series X-Linie verwendet wird. Das Unternehmen deutete auch an, dass sich im Inneren des Geräts als Dankeschön für treue Fans mehrere „versteckte Überraschungen“ befinden.

Technisch steht die Jubiläumskonsole dem Standardmodell in nichts nach. Beim Einschalten der Konsole leuchtet der zentrale Teil des Logos – der Buchstabe „X“ – grün, was eine direkte Anspielung auf die Startanimation der ersten Konsole ist. Außerdem ist auf der Frontplatte das Logo zum 25. Jubiläum angebracht.

Der Controller der Kollektion ist ebenfalls in einem einheitlichen Stil gestaltet. Seine Vorder- und Rückseiten sowie der Deckel des Batteriefachs sind transparent, sodass das klassische Xbox-Logo im Inneren sichtbar ist. Die Bumper-Tasten sind so gestaltet, dass sie den originalen schwarzen und weißen Tasten des legendären Duke-Controllers Tribut zollen.

Der Verkauf dieser limitierten Serie ist für November 2026 geplant. Das Xbox Wireless Controller X25 Special Edition Gamepad kann sowohl als Teil des Bundles als auch einzeln erworben werden. Genaue Preise und Vorbestelltermine werden später bekannt gegeben.