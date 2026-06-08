Microsoft stellt spezielle Konsole zum 25. Jubiläum der Marke Xbox vor

·32·Technologie
Microsoft stellt spezielle Konsole zum 25. Jubiläum der Marke Xbox vor

Im Rahmen der Xbox Games Showcase 2026-Präsentation kündigte Microsoft eine spezielle Kollektion an, die dem 25. Jubiläum der Marke Xbox gewidmet ist. Die Hauptelemente dieser Linie sind die Xbox Series X25 Limited Edition Spielkonsole und der Xbox Wireless Controller X25 Special Edition Wireless-Controller, deren Design auf der Ästhetik der ersten Konsole der Marke basiert. Laut Ixbt.com berichtet .

Das Hauptmerkmal der neuen Geräte ist das halbtransparente Gehäuse in der berühmten Farbe OG Green (Original Green), die zum Markenzeichen der originalen Xbox-Konsole im Jahr 2001 wurde. Dies ist das erste Mal, dass ein transparentes Design in der Xbox Series X-Linie verwendet wird. Das Unternehmen deutete auch an, dass sich im Inneren des Geräts als Dankeschön für treue Fans mehrere „versteckte Überraschungen“ befinden.

Technisch steht die Jubiläumskonsole dem Standardmodell in nichts nach. Beim Einschalten der Konsole leuchtet der zentrale Teil des Logos – der Buchstabe „X“ – grün, was eine direkte Anspielung auf die Startanimation der ersten Konsole ist. Außerdem ist auf der Frontplatte das Logo zum 25. Jubiläum angebracht.

Der Controller der Kollektion ist ebenfalls in einem einheitlichen Stil gestaltet. Seine Vorder- und Rückseiten sowie der Deckel des Batteriefachs sind transparent, sodass das klassische Xbox-Logo im Inneren sichtbar ist. Die Bumper-Tasten sind so gestaltet, dass sie den originalen schwarzen und weißen Tasten des legendären Duke-Controllers Tribut zollen.

Der Verkauf dieser limitierten Serie ist für November 2026 geplant. Das Xbox Wireless Controller X25 Special Edition Gamepad kann sowohl als Teil des Bundles als auch einzeln erworben werden. Genaue Preise und Vorbestelltermine werden später bekannt gegeben.

MicrosoftXboxXbox Series XGamingTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Apple überarbeitet Suchsystem für E-Mails und Fotos grundlegendApple überarbeitet Suchsystem für E-Mails und Fotos grundlegendHeute, 17:54Apple stellt lang erwartetes KI-gestütztes Siri-Update vorApple stellt lang erwartetes KI-gestütztes Siri-Update vorHeute, 17:54Apple nimmt Änderungen an seinem umstrittenen Liquid Glass-Design vorApple nimmt Änderungen an seinem umstrittenen Liquid Glass-Design vorHeute, 17:28WWDC 2026: Alle Neuigkeiten zu Siri, iOS 27 und Apple IntelligenceWWDC 2026: Alle Neuigkeiten zu Siri, iOS 27 und Apple IntelligenceHeute, 17:25S&P 500 lehnt Regeländerungen für SpaceX abS&P 500 lehnt Regeländerungen für SpaceX abHeute, 16:59WWDC 2026: Was vom Siri-Update, Apple Intelligence und iOS 27 zu erwarten istWWDC 2026: Was vom Siri-Update, Apple Intelligence und iOS 27 zu erwarten istHeute, 16:58
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse