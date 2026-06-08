WWDC 2026: Alle Neuigkeiten zu Siri, iOS 27 und Apple Intelligence

Heute startete Apples jährliche WWDC 2026-Konferenz im Apple Park. Die Veranstaltung begann mit wichtigen Ankündigungen rund um den Siri-Sprachassistenten, das neue Betriebssystem iOS 27 und das Apple-Intelligence-KI-System. Diese einwöchige Konferenz für Entwickler gilt als einer der wichtigsten Wendepunkte in der Geschichte des Unternehmens. Laut Techcrunch.com berichtet .

Die diesjährige Veranstaltung ist aus mehreren Gründen von besonderer Bedeutung. Erstens ist es Tim Cooks letzter Auftritt als CEO; er hat angekündigt, die Führung ab dem 1. September an John Ternus zu übergeben. Zweitens will Apple seine Verzögerungen im Bereich der künstlichen Intelligenz aufholen und die Funktionen von Siri nach der Partnerschaft mit Google grundlegend verbessern.

Der Liquid Glass-Designstil des Vorjahres kam nicht bei allen Nutzern gut an. Obwohl Apple nicht vollständig zu einer neuen Ästhetik übergegangen ist, können Benutzer die Oberflächenelemente nach ihren Wünschen anpassen. Zudem wurde ein neuer, schichtbasierter Ansatz für Liquid Glass-Elemente in Apps vorgestellt.

Das Unternehmen bezeichnete iOS 27 als „das am weitesten verbreitete Update in der Geschichte“. Es wurde bekannt gegeben, dass das iPhone 11 und alle nachfolgenden Modelle diese Software unterstützen. Die Systemleistung wurde ebenfalls erheblich verbessert: Fotos öffnen sich 70 Prozent schneller, die Datenübertragung per AirDrop ist 80 Prozent schneller und der CPU-Scheduler wurde für Multitasking optimiert.