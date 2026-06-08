WWDC 2026: Alle Neuigkeiten zu Siri, iOS 27 und Apple Intelligence

·589·Technologie
WWDC 2026: Alle Neuigkeiten zu Siri, iOS 27 und Apple Intelligence

Heute startete Apples jährliche WWDC 2026-Konferenz im Apple Park. Die Veranstaltung begann mit wichtigen Ankündigungen rund um den Siri-Sprachassistenten, das neue Betriebssystem iOS 27 und das Apple-Intelligence-KI-System. Diese einwöchige Konferenz für Entwickler gilt als einer der wichtigsten Wendepunkte in der Geschichte des Unternehmens. Laut Techcrunch.com berichtet .

Die diesjährige Veranstaltung ist aus mehreren Gründen von besonderer Bedeutung. Erstens ist es Tim Cooks letzter Auftritt als CEO; er hat angekündigt, die Führung ab dem 1. September an John Ternus zu übergeben. Zweitens will Apple seine Verzögerungen im Bereich der künstlichen Intelligenz aufholen und die Funktionen von Siri nach der Partnerschaft mit Google grundlegend verbessern.

Der Liquid Glass-Designstil des Vorjahres kam nicht bei allen Nutzern gut an. Obwohl Apple nicht vollständig zu einer neuen Ästhetik übergegangen ist, können Benutzer die Oberflächenelemente nach ihren Wünschen anpassen. Zudem wurde ein neuer, schichtbasierter Ansatz für Liquid Glass-Elemente in Apps vorgestellt.

Das Unternehmen bezeichnete iOS 27 als „das am weitesten verbreitete Update in der Geschichte“. Es wurde bekannt gegeben, dass das iPhone 11 und alle nachfolgenden Modelle diese Software unterstützen. Die Systemleistung wurde ebenfalls erheblich verbessert: Fotos öffnen sich 70 Prozent schneller, die Datenübertragung per AirDrop ist 80 Prozent schneller und der CPU-Scheduler wurde für Multitasking optimiert.

AppleWWDC 2026iOS 27SiriApple Intelligence
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Apple vereinfacht das Aufteilen der Rechnung mit Siri und KameraApple vereinfacht das Aufteilen der Rechnung mit Siri und KameraHeute, 18:29OpenAI und Anthropic stellen aufgrund von Fachkräftemangel aktiv ausländische Experten einOpenAI und Anthropic stellen aufgrund von Fachkräftemangel aktiv ausländische Experten einHeute, 18:27Apple ermöglicht Eltern die Überwachung der iPhone-Nutzung ihrer KinderApple ermöglicht Eltern die Überwachung der iPhone-Nutzung ihrer KinderHeute, 18:27Apple überarbeitet Suchsystem für E-Mails und Fotos grundlegendApple überarbeitet Suchsystem für E-Mails und Fotos grundlegendHeute, 17:54Apple stellt lang erwartetes KI-gestütztes Siri-Update vorApple stellt lang erwartetes KI-gestütztes Siri-Update vorHeute, 17:54Apple nimmt Änderungen an seinem umstrittenen Liquid Glass-Design vorApple nimmt Änderungen an seinem umstrittenen Liquid Glass-Design vorHeute, 17:28
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse