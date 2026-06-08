Apple nimmt Änderungen an seinem umstrittenen Liquid Glass-Design vor

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Apple nimmt Änderungen an seinem umstrittenen Liquid Glass-Design vor

Als Apple auf der WWDC-Konferenz im vergangenen Jahr ein neues Designkonzept namens Liquid Glass vorstellte, fielen die Reaktionen der Nutzer gemischt aus. Während einige das transparente und moderne Aussehen begrüßten, beklagten andere, dass das Lesen von Texten schwieriger geworden sei. Auf der am Montag stattfindenden WWDC 2026 kündigte das Unternehmen wichtige Updates für dieses Design an. Techcrunch.com berichtet .

Laut Apple-Vertretern wurden die Grundlagen von Liquid Glass überarbeitet, um die Lesbarkeit zu gewährleisten. Das System erzeugt nun Tiefe und klare Grenzen zwischen den Panels, indem es komplexe Inhalte im Hintergrund diffus darstellt. Dies ermöglicht es den Nutzern, Informationen leichter aufzunehmen.

Am wichtigsten ist, dass Apple dieses neue Aussehen nicht zur Pflicht macht. Das Unternehmen hat einen speziellen Schieberegler und Einstellungen eingeführt, die auf den Nutzerpräferenzen basieren. Es ist nun möglich, das Liquid Glass-Erscheinungsbild von vollständig transparent bis vollständig farbig anzupassen. Diese Funktion funktioniert sowohl auf iOS als auch auf macOS.

Darüber hinaus gab Apple bekannt, dass App-Icons ein raffinierteres und kohärenteres Aussehen erhalten. Für Entwickler ist garantiert, dass die Liquid Glass-Einstellungen ab dem ersten Tag in ihren Apps funktionieren. Das Unternehmen betonte ausdrücklich, dass diese Änderungen auf Basis des Nutzerfeedbacks umgesetzt wurden.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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