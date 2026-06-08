Apple überarbeitet Suchsystem für E-Mails und Fotos grundlegend

Wenn Sie ein Apple-Gerät nutzen und schon einmal Schwierigkeiten hatten, eine E-Mail, die Sie definitiv erhalten haben, oder ein aufgenommenes Foto zu finden, hat das Unternehmen wichtige Neuigkeiten für Sie. Auf der WWDC 2026 am Montag gaben Apple-Vertreter zu, dass das Suchsystem nicht gut funktionierte, und kündigten an, es komplett neu entwickelt zu haben. Techcrunch.com berichtet .

„Jeder kennt das: Man sucht nach etwas, von dem man weiß, dass es existiert, aber es wird nicht angezeigt“, sagte Stacey Ford, Vizepräsidentin für OS-Softwareentwicklung, in ihrer Keynote. Laut ihr wurde die Suchgrundlage, die Spotlight, Fotos und Mail in iOS, iPadOS und macOS antreibt, vollständig erneuert.

Im Zentrum des neuen Systems steht der Search Index. Dies ist ein umfangreicher Katalog aller Inhalte auf Ihrem Gerät, der besser versteht, was vorhanden ist und wo es zu finden ist. Ford betonte, dass das Unternehmen die Sucharchitektur so geändert hat, dass sowohl neue als auch alte Inhalte neu indiziert werden.

Eine der vielversprechendsten Neuerungen ist die Einführung eines neuen „Ranking-Systems“ in der Mail-App. Dieses System soll die gesuchte Nachricht priorisiert anzeigen, unabhängig vom Sendedatum der E-Mail. Dies wird als lang erwartete Lösung für langjährige iPhone-Nutzer angesehen.

Zuvor wurde das Suchsystem auf Apple-Geräten oft dafür kritisiert, alte Daten anzuzeigen, die nichts mit den gesuchten Schlüsselwörtern zu tun hatten. Dank künstlicher Intelligenz und aktualisierter Algorithmen ist die Suche nach Textnachrichten und Fotos nun erheblich einfacher.