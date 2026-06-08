Apple ermöglicht Eltern die Überwachung der iPhone-Nutzung ihrer Kinder

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Apple ermöglicht Eltern die Überwachung der iPhone-Nutzung ihrer Kinder

Auf seiner Worldwide Developers Conference (WWDC) stellte Apple eine neue Reihe von Tools vor, die es Eltern ermöglichen, die Nutzung von iPhone-Geräten durch ihre Kinder vollständig zu überwachen. Eltern können nun selbstständig festlegen, mit wem ihre Kinder kommunizieren, welche Apps sie nutzen und welche Websites sie besuchen. Zudem wurden die Funktionen zum Blockieren unangemessener Nachrichten und zur Verwaltung der Bildschirmzeit erweitert. Techcrunch.com berichtet .

Im neuen System schlägt Apple beim Erstellen eines Kinderkontos automatisch altersgerechte Sicherheitsmaßnahmen vor. Beispielsweise werden für Erwachsene bestimmte Websites blockiert und im App Store werden nur altersgerechte Inhalte angezeigt. Eltern können diese Einstellungen nach ihren Wünschen anpassen oder die Liste der erlaubten Apps im Laufe der Zeit erweitern.

Die Funktion „Ask to Browse“, die besonders für schulpflichtige Kinder nützlich ist, wurde eingeführt. Diese Funktion arbeitet im Safari-Browser auf iPhone-, iPad- und Mac-Geräten und schränkt den Zugang von Kindern zu sozialen Netzwerken über Websites ein. Für Kinder unter 13 Jahren sind diese Funktion und das „Ask to Buy“-System für App-Käufe automatisch aktiviert.

Apple hat in Absprache mit Experten, darunter die American Academy of Pediatrics, Empfehlungen zur Bildschirmzeit basierend auf dem Alter des Kindes entwickelt. So wird die Nutzung sozialer Medien für Kinder unter 13 Jahren nicht empfohlen, weshalb das System vorschlägt, Apps in dieser Kategorie zu deaktivieren. Das aktualisierte Design des Bildschirmzeit-Bereichs ermöglicht es Eltern, Berichte einzusehen und Einschränkungen mit einem Klick zu verwalten.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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