OpenAI und Anthropic stellen aufgrund von Fachkräftemangel aktiv ausländische Experten ein

Die rasante Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz verschärft den Wettbewerb um seltene Fachkräfte. Laut neuen Daten des US-Arbeitsministeriums haben OpenAI, Anthropic und NVIDIA die Anzahl der Anträge auf H-1B-Arbeitsvisa im vergangenen Jahr trotz der komplexen Einstellungen ausländischer Mitarbeiter erheblich erhöht. Dies berichtet Ixbt.com Bericht .

Das größte Wachstum wurde bei Anthropic beobachtet: Im zweiten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres erhielt das Unternehmen positive Bescheide für 59 Anträge, während es vor einem Jahr nur 10 waren. OpenAI erhöhte die Anzahl der Anträge im gleichen Zeitraum von 20 auf 63. Der Branchenführer NVIDIA übertraf die Vorjahreszahl von 641 mit 765 genehmigten Anträgen.

Dieser Trend hebt sich deutlich von anderen Tech-Giganten ab. Laut Daten ist die Anzahl der genehmigten Anträge bei Meta, Microsoft, Amazon und Google gesunken. Insbesondere hat Google solche Anträge innerhalb eines Jahres um 64 % reduziert und optimiert weiterhin das Personal in verschiedenen Abteilungen. Der Hauptgrund dafür ist die sich wandelnde Struktur des Arbeitsmarktes.

Derzeit konzentrieren sich Unternehmen darauf, kleine, aber hocheffiziente Teams aus Machine-Learning-Ingenieuren, Spezialisten für Recheninfrastruktur und Entwicklern fundamentaler Modelle zu bilden, anstatt Massen einzustellen. Laut Recruitern sind OpenAI und Anthropic bereit, jede Ausgabe zu tätigen, um Spitzenforscher anzuziehen.

Neue Regeln der US-Regierung zur Verteilung von H-1B-Visa bevorzugen Kandidaten mit hohem Gehalt. Obwohl für einige ausländische Antragsteller eine zusätzliche Gebühr von 100.000 USD eingeführt wurde, überwiegt für Unternehmen, die fortschrittliche KI-Systeme entwickeln, der Wert eines starken Spezialisten alle Visakosten.