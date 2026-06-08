Apple Intelligence aktualisiert: iPhone bearbeitet Text und Bilder nun automatisch

Apple hat umfangreiche Updates für Apps wie Safari, Messages und Photos im Rahmen der Apple Intelligence-Suite angekündigt. Der Safari-Browser gruppiert offene Tabs nun automatisch nach Themen und empfiehlt relevante Seiten. Zudem verfügt der Browser über einen speziellen Monitor zur Überwachung von Preis- oder Nachrichtenänderungen sowie KI-Erweiterungen, die Webseiten per Textbefehl ändern können. Berichtet von Techcrunch.com Bericht .

Im Bereich Sicherheit hat Apple eine Funktion eingeführt, um Passwörter mit einem einzigen Tippen zu aktualisieren. Ist ein Passwort kompromittiert, ersetzt das System es automatisch ohne Benutzereingriff. In der Messages-App schlägt die KI nicht nur Antwortoptionen vor, sondern findet auch schnell relevante Bilder basierend auf Textbeschreibungen. Die Calendar-App ermöglicht nun die Planung von Terminen und Ereignissen in natürlicher Sprache.

Eines der wichtigsten Updates ist die Integration der Phone-App mit anderen Anwendungen. Während Anrufen zeigt Apple Intelligence nun relevante Informationen aus Mail oder Messages, wie z. B. Flugdetails, in Echtzeit an. Dies ist eine würdige Antwort auf Googles Magic Cue-Funktion und hebt die Konkurrenz auf Betriebssystemebene auf eine neue Stufe.

Die Shortcuts-App wurde ebenfalls grundlegend überarbeitet: Nutzer müssen komplexe Workflows nicht mehr manuell erstellen, sondern können ihre Anfrage einfach als Text eingeben. Die Bildbearbeitung in Image Playground und Photos wurde vereinfacht. Die neue Spatial Reframing-Funktion ermöglicht das Verschieben von Objekten im Bild und das Erweitern von Bildrändern mithilfe von KI.