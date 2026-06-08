NASA bereit für Artemis III-Mission: Triebwerke für SLS-Rakete geliefert

Northrop Grumman hat die Lieferung von Feststoffraketen-Triebwerken für die bevorstehende Artemis III-Mondmission der NASA abgeschlossen. Die letzten acht Motorsegmente wurden per Bahn vom Werk des Unternehmens in Promontory, Utah, zum Kennedy Space Center in Florida transportiert. Wie Ixbt.com berichtet .

In diesem Sommer werden NASA-Ingenieure mit der Installation der gelieferten Segmente auf der mobilen Startplattform beginnen. Daraus werden zwei fünfstufige Feststoffbooster für die Super-Schwerlastrakete Space Launch System (SLS) zusammengebaut. Während des Flugs liefern diese Booster den Hauptschub der Rakete – etwa 3,27 Millionen Kilogramm-Kraft (kgf) – und spielen eine entscheidende Rolle beim Abheben des gesamten Systems.

Trotz der Kritik am SLS-Programm wegen hoher Kosten und Verzögerungen betont Northrop Grumman die Zuverlässigkeit der Triebwerke. Ihr Design geht auf das Space-Shuttle-Programm zurück, wo die Technologie über Jahrzehnte in echten Flügen getestet wurde. Für das Mondprogramm wurden die Booster verbessert, wobei Ingenieure ihre Effizienz und Haltbarkeit erhöhten. Dieselben modernisierten Triebwerke wurden in den Missionen Artemis I und Artemis II erfolgreich eingesetzt.

Die Artemis III-Mission gilt als der nächste Schritt bei der Rückkehr der Menschheit zum Mond. Dem Plan zufolge werden Astronauten mit dem Orion-Raumschiff in die Umlaufbahn fliegen, dort mit dem Landemodul koppeln und sich auf die Landung vorbereiten. Der Erfolg der Mission ist nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht, sondern auch im Kontext des neuen „Mondrennens“ zwischen den USA und China von strategischer Bedeutung.