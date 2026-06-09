WWDC 2026: Eine neue Ära für Apple Intelligence, iOS 27 und Siri

Apples nächste WWDC 2026-Konferenz startete im Hauptquartier Apple Park. Die diesjährige Veranstaltung ist aus mehreren Gründen von historischer Bedeutung. Erstens war es Tim Cooks letzter Auftritt als CEO des Unternehmens – er gab bekannt, dass er die Führung ab dem 1. September an John Ternus übergibt. Zweitens versucht Apple, durch eine grundlegende Aktualisierung seines Siri-Sprachassistenten und seiner KI-Funktionen die Führung im Wettlauf mit Google und anderen Konkurrenten zurückzugewinnen. Laut Techcrunch.com berichtet .

Das Highlight der Veranstaltung war die Überarbeitung des Siri-Assistenten auf Basis der Google Gemini-Technologie. Siri wird nun als separate App präsentiert, ist intelligenter, gesprächiger und mit visueller Intelligenz integriert. Apple-Vizepräsident Craig Federighi betonte, dass Datenschutzfragen im Zeitalter der künstlichen Intelligenz weiterhin von größter Bedeutung sind und Benutzerdaten ausschließlich zur Erfüllung von Anfragen verwendet werden.

Im Softwarebereich wurde iOS 27 vorgestellt. Es wurde angekündigt, dass das neue Betriebssystem auf dem iPhone 11 und allen nachfolgenden Modellen laufen wird. Laut Apple-Ingenieuren hat sich die Systemleistung erheblich verbessert: Bilder laden 70 Prozent schneller, und die Datenübertragung via AirDrop wurde um 80 Prozent beschleunigt. Zudem wurde das Liquid Glass-Designkonzept aktualisiert, was Benutzern mehr Möglichkeiten zur Anpassung der Oberflächenelemente bietet.

Wichtige Updates wurden auch im Bereich der Kindersicherung angekündigt. Mit neuen Tools können Eltern vollständig überwachen, wen ihre Kinder anrufen und welche Apps und Websites sie nutzen. Für Kinder unter 13 Jahren sind die Funktionen „Ask to Browse“ und „Ask to Buy“ automatisch aktiviert. Darüber hinaus wurde der Suchmechanismus in iOS, iPadOS und macOS komplett überarbeitet, wodurch das Auffinden von Informationen auf dem Gerät des Benutzers erleichtert wird.