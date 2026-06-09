Apple Image Playground erzeugt jetzt Bilder in deutlich höherer Qualität

Haben Sie die Image Playground-App auf Ihrem iPhone schon einmal ausprobiert? Wahrscheinlich nicht – vielleicht wissen Sie nicht einmal, dass Ihr Telefon über ein integriertes KI-gestütztes Bildgenerierungstool verfügt. Der Grund dafür ist, dass Image Playground bis jetzt Bilder von deutlich geringerer Qualität im Vergleich zu den Lösungen der Konkurrenten lieferte. Laut Techcrunch.com berichtet .

Auf der am Montag stattfindenden WWDC 2026-Konferenz kündigte Apple notwendige Updates für diese App an. Laut der Präsentation des Unternehmens wird die allgemeine Verbesserung des Apple Intelligence-Systems die Leistungseffizienz von Apps wie Image Playground erheblich steigern. Benutzer können nun mithilfe einfacher Wörter interessante Bilder mit Personen aus ihrer Fotobibliothek sowie Naturszenen erstellen.

Apple-Führungskraft Leslie Ikemoto betonte, dass dank der Private Cloud Compute-Technologie die persönlichen Fotos der Benutzer niemals gespeichert werden und selbst Apple diese nicht einsehen kann. Wenn Sie beispielsweise eine Einladung für den Geburtstag eines Freundes vorbereiten, können Sie über Image Playground ein Bild erstellen, auf dem er eine Torte hält, und dann mithilfe von Textbefehlen Kerzen zur Torte hinzufügen oder die Kleidung ändern.

Zu den neuen Funktionen gehört auch die Auswahl der Bildabmessungen: Die Möglichkeit, horizontale Bilder für Websites kleiner Unternehmen oder vertikale Formate für Flyer zu generieren, wurde hinzugefügt. Image Playground ist in das gesamte System integriert und kann zur Erstellung von Sperrbildschirmen, iMessage-Hintergründen und Kontakt-Postern verwendet werden.

Obwohl KI-generierte Kunstwerke manchmal seltsam aussehen, besteht Apples Hauptvorteil darin, dass es im Gegensatz zu vielen Konkurrenten die persönlichen Fotos der Benutzer nicht zum Trainieren neuronaler Netze verwendet. Alle neuen Funktionen in Apple Photos und im Apple Intelligence-System sollen bis Ende dieses Jahres für Benutzer verfügbar sein.