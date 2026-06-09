Apple Image Playground erzeugt jetzt Bilder in deutlich höherer Qualität

·26·Technologie
Apple Image Playground erzeugt jetzt Bilder in deutlich höherer Qualität

Haben Sie die Image Playground-App auf Ihrem iPhone schon einmal ausprobiert? Wahrscheinlich nicht – vielleicht wissen Sie nicht einmal, dass Ihr Telefon über ein integriertes KI-gestütztes Bildgenerierungstool verfügt. Der Grund dafür ist, dass Image Playground bis jetzt Bilder von deutlich geringerer Qualität im Vergleich zu den Lösungen der Konkurrenten lieferte. Laut Techcrunch.com berichtet .

Auf der am Montag stattfindenden WWDC 2026-Konferenz kündigte Apple notwendige Updates für diese App an. Laut der Präsentation des Unternehmens wird die allgemeine Verbesserung des Apple Intelligence-Systems die Leistungseffizienz von Apps wie Image Playground erheblich steigern. Benutzer können nun mithilfe einfacher Wörter interessante Bilder mit Personen aus ihrer Fotobibliothek sowie Naturszenen erstellen.

Apple-Führungskraft Leslie Ikemoto betonte, dass dank der Private Cloud Compute-Technologie die persönlichen Fotos der Benutzer niemals gespeichert werden und selbst Apple diese nicht einsehen kann. Wenn Sie beispielsweise eine Einladung für den Geburtstag eines Freundes vorbereiten, können Sie über Image Playground ein Bild erstellen, auf dem er eine Torte hält, und dann mithilfe von Textbefehlen Kerzen zur Torte hinzufügen oder die Kleidung ändern.

Zu den neuen Funktionen gehört auch die Auswahl der Bildabmessungen: Die Möglichkeit, horizontale Bilder für Websites kleiner Unternehmen oder vertikale Formate für Flyer zu generieren, wurde hinzugefügt. Image Playground ist in das gesamte System integriert und kann zur Erstellung von Sperrbildschirmen, iMessage-Hintergründen und Kontakt-Postern verwendet werden.

Obwohl KI-generierte Kunstwerke manchmal seltsam aussehen, besteht Apples Hauptvorteil darin, dass es im Gegensatz zu vielen Konkurrenten die persönlichen Fotos der Benutzer nicht zum Trainieren neuronaler Netze verwendet. Alle neuen Funktionen in Apple Photos und im Apple Intelligence-System sollen bis Ende dieses Jahres für Benutzer verfügbar sein.

AppleImage PlaygroundApple IntelligenceiPhoneKünstliche Intelligenz
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Microsoft-Projekte gehackt: KI-Entwickler im VisierMicrosoft-Projekte gehackt: KI-Entwickler im VisierHeute, 20:24Apple Health-App kann jetzt Perimenopause-Status erkennenApple Health-App kann jetzt Perimenopause-Status erkennenHeute, 20:22Apple Fotos-App mit neuen KI-Funktionen erweitertApple Fotos-App mit neuen KI-Funktionen erweitertHeute, 19:56Apple stellt separate App für Siri vorApple stellt separate App für Siri vorHeute, 19:55Apple ermöglicht das Erstellen von Workflows mit KI in der neuen Shortcuts-AppApple ermöglicht das Erstellen von Workflows mit KI in der neuen Shortcuts-AppHeute, 19:29WWDC 2026: Eine neue Ära für Apple Intelligence, iOS 27 und SiriWWDC 2026: Eine neue Ära für Apple Intelligence, iOS 27 und SiriHeute, 19:02
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse