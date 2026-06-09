Apple Fotos-App mit neuen KI-Funktionen erweitert

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Apple Fotos-App mit neuen KI-Funktionen erweitert

Auf der am Montag stattfindenden WWDC 2026-Konferenz hat Apple eine Reihe neuer Funktionen für die Fotos-App angekündigt, die auf der Apple Intelligence-Technologie basieren. Nutzer haben nun erweiterte Möglichkeiten zur Bearbeitung von Fotos mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Dies berichtet Techcrunch.com Bericht .

Die neu eingeführte räumliche „Reframe“-Funktion hilft dabei, die Komposition von Bildern zu ändern. Wenn sich beispielsweise während der Aufnahme unnötige Elemente im Bild befinden oder die Symmetrie gestört ist, behebt dieses Tool das Problem. Nutzer können die Perspektive des Fotos einfach durch Ziehen ändern, als würde man die Kamera an einen anderen Punkt bewegen.

Während des Bearbeitungsprozesses füllen Apples generative Modelle automatisch die Lücken, die an den Rändern des Fotos entstehen. Das System füllt nur die leeren Bereiche, die durch Perspektivänderungen entstehen, und stellt sicher, dass das Bild natürlich bleibt und zur ursprünglichen Szene passt.

Darüber hinaus ermöglicht das „Extend“-Tool, das Bild zu erweitern, Objekten mehr Platz zuzuweisen oder den Horizont zu korrigieren, ohne wichtige Details abzuschneiden. Nutzer können neue Elemente zur Szene hinzufügen, indem sie herauszoomen.

Das beliebte „Cleanup“-Tool in der App wurde ebenfalls aktualisiert. Das Entfernen störender Objekte aus Fotos mit generativer KI ist jetzt qualitativ hochwertiger und realistischer. Nutzer müssen lediglich die Elemente auswählen oder antippen, die sie entfernen möchten. Alle diese Updates werden im Laufe des Jahres im Rahmen von Apple Intelligence veröffentlicht.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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