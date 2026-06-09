Apple stellt separate App für Siri vor

Auf der am Montag stattfindenden WWDC 2026-Konferenz präsentierte Apple eine neue Version seines Siri-Sprachassistenten, die mit künstlicher Intelligenz erweitert wurde. Diese Änderung wird als die bedeutendste und radikalste Transformation in der Geschichte des Assistenten bewertet. Neben dem neuen Siri KI-System verfügt der persönliche Assistent nun über eine eigene eigenständige App. Laut Techcrunch.com berichtet .

Diese App dient als Archiv, das alle früheren Interaktionen zwischen dem Benutzer und dem Assistenten speichert. Ähnlich wie bei der Funktionalität von Chatbots wie ChatGPT oder Claude können Nutzer frühere Gespräche durchblättern und zu jeder Sitzung zurückkehren. Die App bietet kurze Zusammenfassungen des Gesprächsinhalts, sodass Nutzer nicht gesamte Transkripte erneut lesen müssen.

Über die Siri-App können Nutzer auch neue Gespräche starten. Siri bietet nun eine multifunktionale Oberfläche: Nutzer können Text eingeben, Dokumente und Bilder hochladen oder den Sprachmodus direkt nutzen. Diese Oberfläche bildet den Arbeitsablauf moderner KI-Chatbots vollständig nach.

Die neue App ist für die Nutzung auf allen Geräten im Apple-Ökosystem konzipiert, einschließlich iOS-, MacOS- und iPadOS-Systemen. Aus Sicherheitsgründen werden alle Gespräche privat über iCloud synchronisiert. Dieser Schritt soll die Interaktion mit dem Assistenten für Nutzer organisierter und komfortabler gestalten, während die Funktionen von Siri weiter wachsen.