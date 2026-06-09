Microsoft-Projekte gehackt: KI-Entwickler im Visier

·2·Technologie
Microsoft-Projekte gehackt: KI-Entwickler im Visier

Microsoft hat den Zugriff auf Dutzende von Open-Source-Projekten auf der GitHub-Plattform vorübergehend eingeschränkt. Auslöser war das Platzieren von Schadsoftware zum Diebstahl von Passwörtern im Projektcode durch Hacker. Das Unternehmen untersucht derzeit die Details dieses Cyberangriffs. Laut Techcrunch.com berichtet .

Die meisten der betroffenen Projekte betreffen Tools, die für die Arbeit mit dem Microsoft Azure-Cloud-Dienst und KI-Anwendungen entwickelt wurden. Insbesondere Spezialisten, die Code über Programme wie Claude Code, die Gemini-Befehlspanel-Schnittstelle und VS Code schreiben, sind gefährdet. Die Sicherheitsdienste Cloudsmith und OpenSourceMalware gehörten zu den ersten, die diesen Einbruch entdeckten.

Experten weisen darauf hin, dass der schädliche Code den Diebstahl von Passwörtern und anderen vertraulichen Daten ermöglichte, als Entwickler diese Tools in ihren KI-Anwendungen öffneten. Es ist noch unklar, wie viele Nutzer diesen gefährlichen Code heruntergeladen haben. Microsoft-Vertreter bestätigten, dass mindestens 70 Projekte auf GitHub aufgrund von Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen eingestellt wurden.

Dieser Vorfall ist ein weiteres Beispiel für „Supply-Chain“-Angriffe. Bei solchen Angriffen zielen Hacker auf beliebten Code ab, der in vielen Softwareprodukten verwendet wird. Dadurch versuchen sie, Zugriff auf die Geräte hochqualifizierter Spezialisten zu erhalten, die Zugriffsrechte auf Cloud-Systeme und große Mengen an Kundendaten haben.

Dies ist das zweite große Sicherheitsproblem für Microsoft in den letzten Wochen. Mitte Mai wurde berichtet, dass auch das Durable Task-Projekt des Unternehmens gehackt wurde. Experten glauben, dass der neue Angriff darauf hindeutet, dass die vorherige Bedrohung nicht vollständig beseitigt wurde oder dass Hacker neue, ausgefeiltere Methoden angewendet haben.

MicrosoftGitHubCybersicherheitKünstliche IntelligenzAzure
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Apple Health-App kann jetzt Perimenopause-Status erkennenApple Health-App kann jetzt Perimenopause-Status erkennenHeute, 20:22Apple Fotos-App mit neuen KI-Funktionen erweitertApple Fotos-App mit neuen KI-Funktionen erweitertHeute, 19:56Apple stellt separate App für Siri vorApple stellt separate App für Siri vorHeute, 19:55Apple ermöglicht das Erstellen von Workflows mit KI in der neuen Shortcuts-AppApple ermöglicht das Erstellen von Workflows mit KI in der neuen Shortcuts-AppHeute, 19:29Apple Image Playground erzeugt jetzt Bilder in deutlich höherer QualitätApple Image Playground erzeugt jetzt Bilder in deutlich höherer QualitätHeute, 19:20WWDC 2026: Eine neue Ära für Apple Intelligence, iOS 27 und SiriWWDC 2026: Eine neue Ära für Apple Intelligence, iOS 27 und SiriHeute, 19:02
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse