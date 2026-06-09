Apple Health-App kann jetzt Perimenopause-Status erkennen

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Apple Health-App kann jetzt Perimenopause-Status erkennen

Apple führt eine Funktion zur Verfolgung der Perimenopause ein, einem der neuesten Trends in der Frauengesundheit. Auf der WWDC 2026 am Montag kündigte das Unternehmen an, Perimenopause- und Menopause-Phasen zu seiner bestehenden Zyklusverfolgung hinzugefügt zu haben. Laut Techcrunch.com berichtet .

Apple ist seit 2019 tief in den Bereich der Frauengesundheit eingestiegen und hat die Menstruationszyklus-Verfolgung zu Apple Watch und iOS hinzugefügt. Dieses Update greift ein aktuelles Thema auf, das derzeit in sozialen Netzwerken wie TikTok und Instagram sowie in beliebten TV-Sendungen intensiv diskutiert wird.

Für das Unternehmen ist dies nicht nur sozial relevant, sondern auch eine enorme Marktchance. Forschungen zufolge befanden sich im letzten Jahr weltweit 1,1 Milliarden Frauen in der Postmenopause. Daher haben digitale Gesundheits-Tools, die auf diese Zielgruppe ausgerichtet sind, in den letzten Jahren erhebliche Investitionen angezogen.

Laut Stacey Ford, Vizepräsidentin für OS-Produktmanagement bei Apple, können Frauen jetzt spezielle Benachrichtigungen erhalten, wenn Zyklusänderungen auf eine Perimenopause hindeuten. Außerdem können Nutzerinnen Symptome protokollieren und Informationen über Veränderungen in ihrem Körper erhalten.

Die neue Funktion ermöglicht es Nutzern, sich besser auf Arztbesuche vorzubereiten und genauere Informationen über ihre Gesundheit zu erhalten. Dies erweitert das Apple Health-Ökosystem weiter und macht es zu einem wichtigen medizinischen Assistenten für Frauen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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