Apple bietet kleine Entwicklern kostenlose KI-Infrastruktur an

·2·Technologie
Apple bietet kleine Entwicklern kostenlose KI-Infrastruktur an

Apple hat auf seiner jährlichen Worldwide Developers Conference (WWDC) eine neue Initiative angekündigt. Das Unternehmen möchte neue und kleine Entwickler für seine Plattform gewinnen, indem es die Kosten für die Infrastruktur für künstliche Intelligenz (KI) senkt. Entwickler im App Store mit weniger als 2 Millionen Erst-Downloads können nun den Foundation Models-Dienst, der auf dem Private Cloud Compute-System läuft, ohne Cloud API-Gebühren nutzen. Laut Techcrunch.com berichtet .

Vertreter des Unternehmens betonten, dass dieser Schritt dazu dient, die Privatsphäre bei der Nutzung hochentwickelter intelligenter Systeme zu gewährleisten und finanzielle Hürden bei der Umsetzung von Ideen abzubauen. Dieser Ansatz ähnelt dem zuvor eingeführten Small Business Program von Apple. Im Rahmen dieses Programms wurden auch die Provisionssätze für kleine Unternehmen mit noch nicht hohem Umsatz gesenkt.

Außerdem gab Apple bekannt, dass die Funktionen des Foundation Models-Frameworks in diesem Jahr erweitert werden, einschließlich der Unterstützung für Bildeingaben und Servermodelle. Dies ermöglicht Entwicklern die Integration mit ihren gewählten Cloud-Modellanbietern für komplexe Aufgaben. Apple hat es sich zum Ziel gesetzt, diesen Prozess so einfach und kostengünstig wie möglich zu gestalten.

Diese Strategie wird in einer Zeit umgesetzt, in der die Kosten für Experimente in der KI-Branche stark steigen. So haben Technologiegiganten wie Meta und Amazon bereits Limits für die Nutzung interner KI-Tokens eingeführt. Uber gab bekannt, dass es sein bis 2026 geplantes KI-Budget in nur vier Monaten aufgebraucht hat. Apple bietet seine Modelle als günstigere Alternative an, indem es auf Infrastrukturgebühren verzichtet.

AppleKünstliche IntelligenzApp StoreCloud ComputeTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

DeepSeek wird zum Marktführer im Corporate-AI-Sektor angesichts des PreiskampfesDeepSeek wird zum Marktführer im Corporate-AI-Sektor angesichts des PreiskampfesHeute, 21:00Waymo kauft Apples Teststrecke für autonome Fahrzeuge für 220 Mio. USDWaymo kauft Apples Teststrecke für autonome Fahrzeuge für 220 Mio. USDHeute, 20:52Microsoft-Projekte gehackt: KI-Entwickler im VisierMicrosoft-Projekte gehackt: KI-Entwickler im VisierHeute, 20:24Apple Health-App kann jetzt Perimenopause-Status erkennenApple Health-App kann jetzt Perimenopause-Status erkennenHeute, 20:22Apple Fotos-App mit neuen KI-Funktionen erweitertApple Fotos-App mit neuen KI-Funktionen erweitertHeute, 19:56Apple stellt separate App für Siri vorApple stellt separate App für Siri vorHeute, 19:55
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse