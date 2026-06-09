Apple bietet kleine Entwicklern kostenlose KI-Infrastruktur an

Apple hat auf seiner jährlichen Worldwide Developers Conference (WWDC) eine neue Initiative angekündigt. Das Unternehmen möchte neue und kleine Entwickler für seine Plattform gewinnen, indem es die Kosten für die Infrastruktur für künstliche Intelligenz (KI) senkt. Entwickler im App Store mit weniger als 2 Millionen Erst-Downloads können nun den Foundation Models-Dienst, der auf dem Private Cloud Compute-System läuft, ohne Cloud API-Gebühren nutzen. Laut Techcrunch.com berichtet .

Vertreter des Unternehmens betonten, dass dieser Schritt dazu dient, die Privatsphäre bei der Nutzung hochentwickelter intelligenter Systeme zu gewährleisten und finanzielle Hürden bei der Umsetzung von Ideen abzubauen. Dieser Ansatz ähnelt dem zuvor eingeführten Small Business Program von Apple. Im Rahmen dieses Programms wurden auch die Provisionssätze für kleine Unternehmen mit noch nicht hohem Umsatz gesenkt.

Außerdem gab Apple bekannt, dass die Funktionen des Foundation Models-Frameworks in diesem Jahr erweitert werden, einschließlich der Unterstützung für Bildeingaben und Servermodelle. Dies ermöglicht Entwicklern die Integration mit ihren gewählten Cloud-Modellanbietern für komplexe Aufgaben. Apple hat es sich zum Ziel gesetzt, diesen Prozess so einfach und kostengünstig wie möglich zu gestalten.

Diese Strategie wird in einer Zeit umgesetzt, in der die Kosten für Experimente in der KI-Branche stark steigen. So haben Technologiegiganten wie Meta und Amazon bereits Limits für die Nutzung interner KI-Tokens eingeführt. Uber gab bekannt, dass es sein bis 2026 geplantes KI-Budget in nur vier Monaten aufgebraucht hat. Apple bietet seine Modelle als günstigere Alternative an, indem es auf Infrastrukturgebühren verzichtet.