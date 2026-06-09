DeepSeek wird zum Marktführer im Corporate-AI-Sektor angesichts des Preiskampfes

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DeepSeek wird zum Marktführer im Corporate-AI-Sektor angesichts des Preiskampfes

Das chinesische Unternehmen DeepSeek wurde bis Ende Juni 2026 als der am schnellsten wachsende Softwareanbieter im Segment der unternehmensweiten Dienste für künstliche Intelligenz identifiziert. Laut Daten der Plattform Ramp, die reale Transaktionen von mehr als 50.000 Unternehmen analysiert, spiegelt dieses Wachstum nicht das Gesamtvolumen des Geschäfts, sondern die Geschwindigkeit der Kundenstammbasis-Erweiterung wider. Der Chefökonom von Ramp, Ara Kharazian, betonte, dass US-Unternehmen bereits direkt für DeepSeek-Dienste zahlen und Daten über diese Plattform übertragen. Berichtet von Ixbt.com berichtet .

Das Interesse am DeepSeek-Modell stieg nach der Veröffentlichung der Version DeepSeek V4 Ende April stark an. Experten sind der Ansicht, dass dieses Modell zwar in der Gesamtqualität leicht hinter den führenden westlichen Systemen zurückbleibt, die Nutzungskosten jedoch erheblich geringer sind. In vielen Szenarien überwiegt der Preisvorteil den Leistungsunterschied bei weitem, was geschäftskritische Akteure mit hohen Rechenkosten anzieht. Gleichzeitig bestehen Risiken hinsichtlich der Datensicherheit und der Abhängigkeit von ausländischen Modellen.

Chinesische Entwickler, einschließlich DeepSeek und der Qwen-Modelle von Alibaba, festigen ihre Position in Bezug auf die Preiseffizienz. Laut dem Bericht vom Dezember 2025 überholten diese Modelle auf der Plattform Hugging Face erstmals ihre amerikanischen Konkurrenten bei der Anzahl der Downloads und machten mehr als 44 Prozent der neuen Downloads aus. Dieser Trend zeigt, dass Unternehmen Lösungen wählen, die akzeptable Qualität zu minimalen Kosten bieten, anstatt sich für die leistungsstärksten Modelle zu entscheiden.

Auch die Rolle von Infrastrukturanbietern wie Fireworks AI, Fal AI und DeepInfra wächst auf dem Markt. Sie ermöglichen die kostengünstigere Bereitstellung von Open-Source-Modellen im Vergleich zu großen Anbietern. Infolgedessen verlagert sich der Wettbewerb im KI-Markt vom Rennen um maximale Qualität hin zu einem Gleichgewicht zwischen Preis, Leistung und Infrastrukturkontrolle. Gleichzeitig bleibt die Nachfrage nach traditionellen SaaS-Tools wie Figma stabil, was darauf hindeutet, dass KI traditionelle Anwendungen noch nicht vollständig verdrängt hat.

DeepSeekKünstliche IntelligenzRampDeepSeek V4Technologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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