Waymo kauft Apples Teststrecke für autonome Fahrzeuge für 220 Mio. USD

Waymo, ein Teil von Alphabet, hat eine massive Teststrecke mit einer Fläche von 5.500 Acres in Arizona gekauft. Laut den Unterlagen des Maricopa County gehörte das Gelände der Route 14 Investment Partners LLC, einem mit Apple verbundenen Unternehmen. Der Deal hatte ein Volumen von 220 Millionen USD und wurde am 5. Juni abgeschlossen. Techcrunch.com berichtet .

Diese Akquisition erweitert Waymos Netzwerk geschlossener Testgelände erheblich. Das Unternehmen nutzt derzeit den Castle Proving Ground in Kalifornien und das Transportation Research Center in Ohio, doch die neue Anlage in Arizona übertrifft diese bei weitem an Umfang. Der Komplex umfasst ein 115 Acres großes städtisches Simulationsgebiet, eine 35 Acres große Fahrzeugdynamik-Zone und eine 4 Meilen lange Ovalstrecke.

Apple hatte diese Strecke ursprünglich 2021 für 125 Millionen USD gekauft. Das zuvor von Fiat Chrysler genutzte Gelände diente Apple als Arbeitsstätte für sein Automobilprojekt, bekannt als Project Titan. Das milliardenschwere Projekt wurde jedoch Anfang 2024 eingestellt, was zum Verkauf des Grundstücks führte.

Waymo-Vertreter teilten TechCrunch mit, dass die neue Einrichtung dazu dienen wird, autonome Systeme in einer kontrollierten Umgebung zu testen und zu verfeinern. Insbesondere wird sie für Tests des fahrerlosen Betriebs, Verkehrsmanagement und Schulungen für zukünftige Großoperationen genutzt.

Waymo arbeitet derzeit aktiv an der Erweiterung seiner Flotte, wobei die Anzahl der Fahrzeuge die 4.000er-Marke fast erreicht hat. Das Unternehmen hat kürzlich erste Fahrten in neuen Transportern von Zeekr gestartet. Zudem plant Waymo, jährlich zehntausende Robotaxis, darunter Modelle des Hyundai Ioniq 5, zu produzieren.