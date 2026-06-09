Apple konzentriert sich bei der WWDC auf die Behebung von Fehlern

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Apple konzentriert sich bei der WWDC auf die Behebung von Fehlern

Die Apple Worldwide Developer Conference (WWDC), die am Montag stattfand, begann unerwartet. Anstatt sofort das aktualisierte, KI-gestützte Siri anzukündigen, widmete Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering, den ersten Teil seiner Rede der Behebung bestehender Mängel. In den letzten zwei Jahren hatten sich in den Kernanwendungen von Apple zahlreiche Probleme angesammelt, die zu Unzufriedenheit der Nutzer führten, während das Unternehmen versuchte, im KI-Wettlauf aufzuholen. Laut Techcrunch.com berichtet .

Obwohl Apple seine Fehler auf der Konferenz nicht offen zugab, zeigte die Struktur der Präsentation dies deutlich. Das Unternehmen stellte Systemkorrekturen vor der Einführung neuer Funktionen an erste Stelle. In seiner Rede betonte Federighi, dass die besten Betriebssysteme nicht nur durch große Entdeckungen, sondern auch durch die Aufmerksamkeit für kleine Details entstehen. Diese Aussage wird als ein Schritt gewertet, der dem Eingeständnis von Mängeln für ein großes Unternehmen wie Apple sehr nahe kommt.

Es wurden auch Änderungen an der Design-Sprache Liquid Glass angekündigt, die von Nutzern scharf kritisiert worden war. Dieses Design, das mit iOS 26 eingeführt wurde, hatte Unannehmlichkeiten beim Lesen und bei der Nutzung verursacht. Unter Berücksichtigung des Nutzerfeedbacks bietet Apple nun die Möglichkeit, das Erscheinungsbild von Liquid Glass mithilfe eines speziellen Schiebereglers vollständig anzupassen oder in den vorherigen Zustand zurückzusetzen.

Darüber hinaus wurde die Symbolleiste im macOS-System übersichtlicher gestaltet und die App-Symbole erhielten ein klareres Aussehen. Apple schenkte auch der Leistung besondere Aufmerksamkeit: iPhone- und iPad-Apps starten jetzt 30 Prozent schneller, und Fotos erscheinen 70 Prozent schneller in der Bibliothek. Die Dateiübertragungsgeschwindigkeit über AirDrop, die oft mit Störungen funktionierte, wurde um 80 Prozent erhöht.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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