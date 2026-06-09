Apple stellt neue Diktierfunktion vor, die systemweit funktioniert

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Apple stellt neue Diktierfunktion vor, die systemweit funktioniert

Auf der kommenden WWDC 2026-Konferenz hat Apple eine neue Diktierfunktion angekündigt, die auf Apple Intelligence basiert, welches wiederum auf Googles Gemini-Modell aufbaut, zusammen mit dem Betriebssystem iOS 27. Dieses Update bietet Benutzern ein völlig neues Erlebnis bei der Umwandlung von Sprachnachrichten in Text. Laut Techcrunch.com berichtet .

Laut Unternehmensvertretern ist die neue Diktiererfahrung direkt in die Tastatur integriert und bietet die Möglichkeit, Rechtschreibfehler zu korrigieren, Satzzeichen einzufügen und die Groß- und Kleinschreibung automatisch zu formatieren. Am wichtigsten ist, dass diese Funktion in allen Anwendungen gleichermaßen effektiv funktioniert.

In letzter Zeit haben KI-gestützte Diktier-Apps wie Wispr Flow, Willow und Monologue an Popularität gewonnen. Solche Dienste entfernen unnötige Pausen und Füllwörter wie "äh" und "hm" aus der Sprache und bearbeiten den Text kontextbezogen. Apple strebt mit seiner neuen Lösung die Marktführerschaft in diesem Bereich an.

Erinnern wir daran, dass Apple ab iOS 26.4 begann, die Interaktion von Drittanbieter-Apps mit der Tastatur leicht einzuschränken. Nun wird erwartet, dass die integrierte Komplettlösung die Konkurrenz in puncto Benutzerfreundlichkeit übertrifft. Es bleibt unklar, wie offen das iOS 27-Update für Drittanbieter-Entwickler sein wird.

Apples Schritt erfolgte, nachdem Google eine ähnliche Gemini-basierte Funktion zur Gboard-Tastatur hinzugefügt hatte. Jetzt konzentrieren sich beide Tech-Giganten vorrangig darauf, die Spracheingabe auf Smartphones mithilfe künstlicher Intelligenz zu verbessern.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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