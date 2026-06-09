Nach Anthropic reicht auch OpenAI vertraulich IPO-Antrag ein

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Nach Anthropic reicht auch OpenAI vertraulich IPO-Antrag ein

Der ChatGPT-Entwickler OpenAI hat vertraulich einen Antrag auf einen Börsengang (IPO) gestellt. Das Unternehmen gab dies am Montag in seinem Blog bekannt. Dieser Schritt erfolgte eine Woche, nachdem der Hauptkonkurrent Anthropic Pläne für den Gang an die Börse angekündigt hatte, was das Rennen zwischen den beiden KI-Giganten in eine neue Phase brachte. Laut Techcrunch.com berichtet .

OpenAI, das in den letzten Finanzierungsrunden mit 852 Milliarden Dollar bewertet wurde, reichte einen Entwurf der Registrierungserklärung bei der US-Börsenaufsicht SEC ein. Die Anzahl der Aktien oder deren Preis wurde noch nicht bekannt gegeben. Dies deutet darauf hin, dass 2026 ein Rekordjahr für den Finanzmarkt werden könnte, da auch SpaceX unter der Leitung von Elon Musk mit einer Bewertung von 1,75 Billionen Dollar auf den Börsengang vorbereitet ist.

Laut The Wall Street Journal drängt OpenAI trotz verfehlter Ziele bei neuen Nutzern und Umsatz auf den IPO. Finanzvorstand Sarah Friar äußerte Bedenken hinsichtlich der Deckung der enormen Kosten für Rechenzentren. Obwohl das Unternehmen Ende März eine Rekordinvestition von 122 Milliarden Dollar im Silicon Valley einwarb, werden die Ausgaben für Rechenleistung bis 2028 diesen Betrag voraussichtlich übersteigen.

Das Unternehmen plant nicht, bis 2030 einen positiven Cashflow zu erzielen. Gleichzeitig hat Anthropic Investoren eine viel optimistischere Finanzperspektive präsentiert und angekündigt, bald vierteljährliche Gewinne zu erwirtschaften. Dennoch steht auch Anthropic aufgrund von 65 Milliarden Dollar an Finanzierungen und Schulden für Chips vor hohen Ausgaben.

Das Verfahren der vertraulichen Einreichung ermöglicht es OpenAI, sich vorzubereiten, ohne finanzielle Daten und Geschäftsrisiken offenzulegen. Laut Daten des Sekundärmarkts hat die Bewertung von Anthropic auf der Plattform Forge Global 1 Billion Dollar erreicht und die von OpenAI übertroffen. Analysten von OpenVC stellen fest, dass die Aktien von Anthropic in diesem Jahr um 123 Prozent und die von OpenAI um 11,3 Prozent gestiegen sind.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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