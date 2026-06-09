OpenAI kurz vor IPO: Stellenabbau bei Sam Altmans World-Projekt

·6·Technologie
OpenAI kurz vor IPO: Stellenabbau bei Sam Altmans World-Projekt

Am Montag gab OpenAI bekannt, dass es heimlich einen Antrag für einen IPO (Börsengang) eingereicht hat. Dieser Schritt dürfte eines der größten und bedeutendsten finanziellen Ereignisse des Jahrzehnts sein. Doch die Situation um ein anderes Projekt, das von OpenAI-CEO Sam Altman gegründet wurde — Tools for Humanity — ist etwas komplizierter. Techcrunch.com berichtet .

Laut Business Insider hat Tools for Humanity begonnen, die Mitarbeiterzahl zu reduzieren. TechCrunch hat das Unternehmen kontaktiert, um diese Informationen zu bestätigen. Das Unternehmen ist vor allem durch das World-Projekt (ehemals Worldcoin) und das silberne „Orb“-Gerät, das die menschliche Iris scannt, bekannt.

Die Hauptidee des Projekts ist die Verifizierung der menschlichen Identität durch einzigartiges Iris-Scanning und die Unterscheidung von Menschen und Bots in der digitalen Welt. Darüber hinaus dienen diese biometrischen Daten zur Sicherstellung der Benutzeridentifikation beim Handel mit der Kryptowährung Worldcoin. Dieses Startup, das von Sam Altman mitgegründet wurde, hatte Investitionen von großen Fonds wie Andreessen Horowitz und Bain Capital mit einer Bewertung von 2,5 Milliarden Dollar angezogen.

Derzeit ist das Unternehmen gezwungen, die Ausgaben zu optimieren, da es Schwierigkeiten hat, Einnahmen zu generieren. Obwohl Plattformen wie Tinder, Zoom und Docusign in den USA mit dem Projekt zusammenarbeiten, sah sich das World-Projekt international mit ernsthaften regulatorischen und ethischen Problemen konfrontiert.

Insbesondere in Kenia, Indien und Hongkong wurden den Menschen Worldcoin im Wert von 50 Dollar im Austausch für ihre biometrischen Daten angeboten. Kenia verbot das Projekt aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der finanziellen Sicherheit, während Südkorea das Unternehmen wegen Verstoßes gegen lokale Gesetze mit einer Geldstrafe von 830.000 Dollar belegte. Es scheint, dass Nutzer nicht sehr bereit sind, ihre persönlichen Daten im Austausch für Kryptowährung preiszugeben.

OpenAISam AltmanWorldcoinTechnologieIPO
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Apple stellt KI-Funktionen nach 250-Millionen-Dollar-Strafe vorApple stellt KI-Funktionen nach 250-Millionen-Dollar-Strafe vorHeute, 22:59Nach Anthropic reicht auch OpenAI vertraulich IPO-Antrag einNach Anthropic reicht auch OpenAI vertraulich IPO-Antrag einHeute, 21:56Apple konzentriert sich bei der WWDC auf die Behebung von FehlernApple konzentriert sich bei der WWDC auf die Behebung von FehlernHeute, 21:28Apple stellt neue Diktierfunktion vor, die systemweit funktioniertApple stellt neue Diktierfunktion vor, die systemweit funktioniertHeute, 21:20Virtuelle „Troika“-Karte erscheint in der App „Moy id“Virtuelle „Troika“-Karte erscheint in der App „Moy id“Heute, 21:20DeepSeek wird zum Marktführer im Corporate-AI-Sektor angesichts des PreiskampfesDeepSeek wird zum Marktführer im Corporate-AI-Sektor angesichts des PreiskampfesHeute, 21:00
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse