Mercor-Gründer wirft Sequoia Preismanipulation vor

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Mercor-Gründer wirft Sequoia Preismanipulation vor

In den letzten Tagen haben Startup-Gründer und Investoren ihre Geschichten über unangemessenes Verhalten von Venture-Capitalisten (VC) im sozialen Netzwerk X geteilt. Zu den Beschwerden gehören Investoren, die während Meetings einschlafen oder Gründern vorschlagen, ihre Partner zu entlassen. Brendan Foody, Mitgründer der KI-Plattform Mercor, die mit 10 Milliarden Dollar bewertet wird, erhob jedoch eine schwerwiegendere Anschuldigung. Techcrunch.com berichtet .

Foody warf Sequoia Capital, einer der renommiertesten Venture-Firmen der Welt, ein „Zwei-Stufen-Preissystem“ vor. Seinen Angaben nach investiert das Unternehmen gleichzeitig zu zwei unterschiedlichen Bewertungen: Während die Hauptinvestition zu einem niedrigeren Preis erfolgt, wird ein kleinerer Teil zu einem sehr hohen Preis formalisiert. Infolgedessen erzeugt die der Öffentlichkeit bekannt gegebene enorme Bewertung die Illusion eines falschen Sieges auf dem Markt, während der tatsächliche durchschnittliche Einstiegspreis des Investors viel niedriger ist.

So gab das Startup Serval bekannt, 75 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 1 Milliarde Dollar eingesammelt zu haben. Laut The Wall Street Journal lag der tatsächliche Einstiegspunkt von Sequoia für dieses Projekt jedoch nur bei 400 Millionen Dollar. Eine ähnliche Situation wurde beim Startup Aaru beobachtet, wo der Investor Redpoint trotz eines „Schlagzeilen“-Preises von 1 Milliarde Dollar zu einer Bewertung von 450 Millionen Dollar investierte.

Sequoia-Partner Shaun Maguire reagierte auf Foddys Vorwürfe. Er betonte, dass es unfair sei, diese Praxis als „Sequoia-Betrug“ zu bezeichnen. Maguire erklärte, dass Sequoia gezwungen sei, das Kapital in zwei Teile aufzuteilen, um seine Beziehungen zu pflegen, wenn andere Investoren bereit sind, überhöhte Preise für KI-Startups zu zahlen. Seiner Meinung nach ist dies eine Marktrealität ohne die Absicht, Menschen absichtlich in die Irre zu führen.

Brendan Foody räumte ein, dass nicht nur Sequoia, sondern auch andere Firmen diese Taktik anwenden. Obwohl solche Dual-Pricing-Strukturen dazu beitragen, den Ruf eines Startups zu stärken und talentierte Mitarbeiter anzuziehen, können sie das Vertrauen zwischen Gründern und Mitarbeitern untergraben. Derzeit führt diese Frage der „Transparenz“ zu hitzigen Debatten auf dem Venture-Markt.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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